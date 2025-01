Ragusa – “La nostra città sta conoscendo un nuovo e interessante fermento sul piano turistico. E il fatto che, così come ha comunicato il sindaco, Peppe Cassì, una tra le più interessanti piattaforme di riferimento del settore, VisitItaly, abbia indicato la nostra città al primo posto tra le 10 destinazioni top da visitare nel 2025 in Italia ci inorgoglisce e, allo stesso tempo, ci responsabilizza”. Parola del consigliere comunale Daniele Vitale che aggiunge: “Risultati che sono stati raggiunti in questi ultimi anni senza la presenza di due grandi e importanti strutture ricettive quali il Donnafugata resort e il Club Med che, come tutti sanno, hanno chiuso ormai da tempo la propria attività.

Ecco perché merita di essere sottolineato il lavoro svolto dalle piccole strutture ricettive e dai bed and breakfast, e quindi sostanzialmente dai privati, che hanno creato un numero così cospicuo di posti letto da superare addirittura, in proporzione, realtà sulla carta più titolate, ma anche di creare le condizioni per migliorare l’accoglienza. Certo, non stiamo dicendo che tutto sia perfetto. Si può sempre fare di più e meglio. Sappiamo, soprattutto, che fare in modo che Ragusa diventi una destinazione a tutti gli effetti è arduo e complesso. Ma questa amministrazione ha una visione specifica in tal senso e con l’aiuto di tutte le parti in causa, a cominciare dagli operatori del settore, si può davvero arrivare a tagliare un traguardo di assoluto spessore. Naturalmente ciò a vantaggio della nostra città e dell’economia locale che, di fatto, significa benessere per l’intera collettività. L’impegno, da parte nostra, sarà massimo per arrivare a conquistare ulteriori risultati di un certo spessore”.