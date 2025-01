Modica – Consegnati ieri i lavori dell’asilo nido di Marina di Modica. Alla consegna dei lavori erano presenti il vicesindaco Giorgio Belluardo e gli assessori Chiara Facello, Antonio Drago e Samuele Cannizzaro.

“La fascia d’età 0-3 anni rappresenta un momento unico e fondamentale nello sviluppo di ogni individuo. È in questa fase che si pongono le basi per la crescita emotiva, sociale e cognitiva dei più piccoli. La consegna di ieri mattina ha un valore che va oltre l’opera pubblica in se perché è quella di un luogo che garantisce un ambiente educativo di qualità, accogliente e stimolante per i bambini di questa fascia d’età. E averlo nella frazione di Marina, diventa un valore aggiunto. Il primo passo verso la creazione di questo luogo dedicato ai più piccoli non è solo un investimento sul futuro ma anche un diritto che ogni famiglia deve poter esercitare.

La creazione di nuovi posti per l’asilo nido comunale risponde a un duplice obiettivo: da un lato, offre un supporto educativo di qualità ai bambini, favorendo il loro benessere e la loro crescita armoniosa; dall’altro, agevola la conciliazione tra famiglia e lavoro, sostenendo i genitori, e in particolare le madri, nel bilanciamento delle responsabilità professionali e familiari.

Sappiamo quanto sia complessa la gestione del tempo per le famiglie moderne e quanto l’accesso a servizi educativi adeguati possa rappresentare una risorsa indispensabile per la serenità e la qualità della vita quotidiana. Un asilo nido comunale accessibile, inclusivo e attento alle necessità di tutti rappresenta un pilastro fondamentale per costruire una comunità coesa e solidale. Con questo progetto vogliamo anche ribadire il nostro impegno per garantire un servizio pubblico che sia in grado di accogliere le famiglie più vulnerabili e di sostenere la partecipazione di tutte e tutti alla vita economica e sociale della nostra città.

Siamo convinti che investire nei servizi educativi per la prima infanzia significhi investire nel futuro del nostro territorio. Ogni opera che consegniamo ha un valore importante per la crescita ed il miglioramento della nostra Città. Crediamo nella valorizzazione di Modica attraverso interventi che la rendono migliore, più vivibile e, nel caso di specie, a misura di bambino”.