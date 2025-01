Ragusa – L’Anffas onlus Ragusa comunica che sta ricercando aspiranti operatori volontari per il servizio civile universale da espletare durante l’anno 2025. Si tratta di giovani di età compresa tra i 18 e i 28 anni che devono presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on line (Dol) raggiungibile tramite pc, tablet e smartphone all’indirizzo domandaonline.serviziocivile.it dove, attraverso un semplice sistema di ricerca con filtri, è possibile scegliere il progetto per il quale candidarsi. Per accedere ai servizi di compilazione e presentazione domanda sulla piattaforma Dol occorre che il candidato/aspirante volontario sia riconosciuto dal sistema.

In che modo? I cittadini italiani residenti in Italia o all’estero possono accedervi esclusivamente con Spid (Sistema pubblico di identità digitale). Sul sito dell’Agenzia per l’Italia digitale agid.gov.it/it/piattaforme/spid sono disponibili tutte le informazioni su cosa è Spid, quali servizi offre e come si richiede. Per accedere alla piattaforma Dol occorrono credenziali Spid di livello di sicurezza 2. I cittadini di Paesi appartenenti all’Unione europea e gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, qualora non avessero la disponibilità di acquisire lo Spid, potranno accedere ai servizi della piattaforma Dol attraverso apposite credenziali da richiedere al Dipartimento, secondo la procedura disponibile sulla home page della piattaforma.

Gli aspiranti operatori volontari del Servizio civile universale saranno sottoposti a selezione, le cui modalità e date saranno rese pubbliche sul sito www.assod.org e sito degli enti di riferimento. L’Anffas onlus di Ragusa, in particolare, ha fatto richiesta per la dotazione di quattro volontari, di cui uno cosiddetto “giovane con minori opportunità”, per la sede di Ragusa. Le istanze dovranno essere presentate entro le 14 del 18 febbraio 2025. Per ulteriori e più specifiche informazioni è possibile consultare questo link Servizio Civile.