Ragusa – Oggi alle ore 15.00 si svolgerà la prima partita in casa del 2025, contro una grande avversaria: Siracusa Calcio, che attualmente si trova prima in classifica con 39 punti.

“Questa settimana ho visto entusiasmo e voglia di continuare a stupire da parte dei ragazzi- ha dichiarato mister Alessandro Erra- “Abbiamo vissuto una buona settimana, anche se non a pienissimo organico, ma nonostante ciò, chi era disponibile si è allenato bene e con intensità. Oggi affrontiamo una grande squadra, e, come all’andata, troveremo una squadra con ancora più fame di vittoria dopo la sconfitta di domenica scorsa.

Il Siracusa non ha bisogno di presentazione, è la capolista, sta facendo un percorso importante, e se la giocherà fino alla fine con altre tre/quattro squadre. Ha tanti giocatori di qualità e di esperienza, una squadra che subisce pochi gol, solamente 7 per il momento, una squadra non solo abile nella fase offensiva ma anche granitica in difesa dove subisce pochissimo. Noi faremo la nostra partita, senza guardare l’avversario che abbiamo difronte, noi vogliamo proseguire il nostro percorso positivo. Oggi è la prima partita del 2025 in casa, quindi c’è tanta aspettativa, specialmente di fare una buona prestazione”.

E nel frattempo l’Asd Ragusa Calcio annuncia due nuovi arrivi in casa azzurra: si tratta dell’esperto difensore centrale De Santis e del centrocampista siciliano Inzerillo.

Vediamo le schede di presentazione.

Alessandro De Santis

Data di nascita- 17/09/99

Luogo di nascita- Lecce

Ruolo- Difensore centrale

Altezza- 1.87 m

Peso- Kg 85

Esperienze passate:

settore giovanile Lecce e Trapani

Folgore Caratese e Derthona (Serie D 2017/18)

Picerno (Serie D 2018/19)

Troina (Serie D 2019/20)

Fidelis Andria e Rotonda (Serie D 2020/21)

Sambenedettese (Serie D 2021/22)

Poggibonsi (Serie D 2022/23)

Victor San Marino (Serie D 2023/24)

Ugento (Serie D 2024/25 inizio stagione)

Commento di De Santis: “Penso di aver fatto una buona scelta, ho trovato subito una buona organizzazione. Ho conosciuto il mister e i miei compagni di squadra, e penso siano ragazzi giovani ma con un buon carattere; il mister ha la giusta cattiveria. Faremo un ottimo lavoro tutti insieme”.

Rosario Inzerillo

Data di nascita- 03/07/2006

Luogo di nascita- Palermo

Ruolo- Centrocampista

Altezza- 1.70 m

Peso- Kg 67

Esperienze passate:

settore giovanile Pro Patria

Fortitudo Bagheria (Under 17)

Licata (Under 18)

Gioiese e Akragas (Serie D 2023/24)

Licata (Serie D inizio stagione 2024/25)

Commento di Inzerillo:

“Penso che il Ragusa sia una squadra con un organico preparato e con ragazzi eccezionali. Non vedo l’ora di scendere in campo per dare sempre il meglio per questa gloriosa maglia”.