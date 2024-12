Ragusa – Il sindaco di Ragusa, Peppe Cassì ha emesso l’Ordinanza Sindacale numero 1354 del 27/12/2024 con la quale si istituisce il “divieto di consumo e detenzione di alimenti e bevande in contenitori di vetro e/o metallo a Ragusa Ibla in occasione della manifestazione Capodanno Buskers Party 2024 che si terrà dalle ore 18.30 del 31.12.2024 alle ore 3 circa dell’01.01.2025”. Il provvedimento vieta di detenere e consumare bevande in bottiglie di vetro, lattine o in contenitori idonei all’offesa, nonché il loro abbandono fuori dagli appositi raccoglitori.

Tale divieto non opera nel caso in cui la vendita e la conseguente consumazione avvengano all’interno dei pubblici esercizi autorizzati e nelle pertinenze esterne occupate in concessione. L’inosservanza rappresenta illecito amministrativo ed è punibile, fatto salvo che non costituisca reato o che non venga configurata violazione specifica ai sensi di Legge o di altri Regolamenti del Comune, ai sensi dell’art. 7-bis, commi 1 e 1 bis del D.lgs. n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni. È possibile prendere visione dell’ordinanza nel sito istituzionale del Comune di Ragusa.