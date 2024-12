Ragusa – Dalla Sicilia a Legnago per salvare la vista da una grave forma di glaucoma. È solo l’ultimo caso di pazienti da fuori regione che si rivolgono all’Oculistica dell’ospedale Mater Salutis di Legnago, che si conferma centro di eccellenza e all’avanguardia per la Chirurgia del glaucoma.

Il dottor Gabriele Vizzari, medico chirurgo responsabile del Centro Glaucomi dell’Uoc Oculistica di Legnago, diretta dal dottor Piero Ceruti, è stato contattato nei giorni scorsi dall’oculista di una 60enne da Ragusa affetta da una grave forma di glaucoma terminale non più responsivo alla terapia medica, presa in carico d’urgenza perché avrebbe perso la vista in poco tempo.

«Sono stato contattato dalla collega venerdì scorso – spiega il dottor Vizzari – e vista la gravità della condizione riferita ho deciso di far venire la paziente il prima possibile a Legnago, per valutare di persona la situazione e condividere insieme al direttore Ceruti l’opzione di trattamento più idonea per preservare il limitato residuo visivo rimasto alla paziente». Valutata già lunedì mattina, la signora, accompagnata dalla figlia, è stata operata d’urgenza per il glaucoma in tarda mattina.

«L’intervento chirurgico è stato eseguito con successo – continua il dottor Vizzari, che ha operato la paziente – e già il primo controllo postoperatorio la dimostrato come pressione intraoculare si sia abbassata in maniera soddisfacente, consentendo di ridurre significativamente il dosaggio della terapia medica topica somministrata per anni e l’infiammazione oculare provocata dalla stessa».