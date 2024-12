La Polizia di Stato, l’Ispettorato Territoriale del Lavoro e i Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Caltanissetta hanno eseguito controlli amministrativi presso alcune attività di somministrazione nel comune di Riesi. I controlli, coordinati dai poliziotti della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura, erano finalizzati alla verifica delle disposizioni riguardanti la somministrazione e vendita di prodotti alcolici a minori degli anni 18, all’accertamento della regolarità dei lavoratori impiegati, nonché ai permessi per la gestione dell’attività commerciale.

Nel corso degli stessi, all’interno di un’attività, sono stati trovati due lavoratori in nero, poiché non era stata effettuata da parte del titolare la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro. E’ stata quindi disposta la sospensione dell’attività imprenditoriale a partire dal 16 dicembre, con possibilità di revoca del provvedimento a condizione di regolarizzare i lavoratori e dietro pagamento della sanzione di 2.500 euro. Il personale di Polizia e dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro ha, inoltre, riscontrato violazioni alle vigenti norme sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro per i quali il titolare dell’esercizio commerciale è stato denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta.

In un altro locale è stata interrotta l’attività di intrattenimento musicale in quanto non conforme alla normativa vigente. I controlli saranno ripetuti in tutto il territorio della provincia.