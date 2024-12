Comiso – A Comiso per il Capodanno 2024/25 si festeggia in piazza. A comunicarlo, l’assessore allo spettacolo, Giovanni Assenza. “Welcome 2025 a Comiso è l’iniziativa che quest’anno abbiamo voluto realizzare per la fine dell’anno – spiega Assenza – sia per offrire un evento nuovo ai giovani o alle famiglie, sia per animare il centro storico, in particolare la piazza fonte Diana. È un altro evento, – ancora l’assessore – che si aggiunge agli altri già in calendario che partiranno giorno 7 dicembre e termineranno il 6 gennaio, tra i quali la pista di ghiaccio per pattinare.

Il 31 dicembre dalle 22.00, il centro di Comiso vedrà la presenza di Mattia Angri, DJ di radio 105, di La Chicca speaker e di tanti altri come i Queen tessenza Band, e Luciano Cardaci. A condurre la serata, Vanessa e Manuela Melita. Vogliamo trascorrere un nuovo inizio con i nostri cittadini e condividere con loro la speranza che porta sempre in sè un nuovo anno, e offrire un’alternativa ai nostri ragazzi mettendoli in condizione di restare a Comiso, infatti la serata è stata co-organizzata dalla consulta giovanile di Comiso. Può partecipare chiunque, l’ingresso è libero e gratuito”