Comiso – I consiglieri comunali di Ragusa, Carla Mezzasalma e Giovanni Sortino, hanno depositato un atto di indirizzo riguardante l’aeroporto di Comiso che sarà discusso in una delle prossime sedute del Consiglio comunale. “L’iniziativa ha un obiettivo preciso – sottolineano i due consiglieri – sollecitare il governo regionale a destinare all’aeroporto di Comiso un finanziamento annuale pari a quello previsto per l’aeroporto di Trapani, vale a dire sette milioni di euro, garantendo così una continuità e non un intervento una tantum”.

“Premesso che rafforzare l’attrattività dell’aeroporto di Comiso rappresenta un obiettivo strategico – recita l’atto depositato – proponiamo un bando mirato per le compagnie aeree, al fine di favorire il collegamento della provincia di Ragusa – e non solo – con aeroporti nazionali e internazionali. Questo intervento consentirebbe di ripristinare e ampliare le connessioni aeree attive in passato, seppur con difficoltà, garantendo: ai residenti e domiciliati nella provincia di Ragusa la possibilità di raggiungere i luoghi di lavoro, le sedi di studio o di viaggiare per motivi di salute, turismo e altre necessità; ai turisti e ai viaggiatori interessati a scopi culturali o ricreativi un accesso più diretto al nostro territorio, evitando il transito obbligato attraverso gli aeroporti di Catania o Palermo.

Chiediamo che l’amministrazione comunale si impegni a sollecitare il governo regionale, anche attraverso i rappresentanti locali, affinché siano destinate risorse finanziarie stabili e adeguate all’aeroporto di Comiso, con la stessa regolarità e proporzione delle somme assegnate all’aeroporto di Trapani-Birgi”. “L’aeroporto di Comiso – conclude la nota – è una struttura fondamentale per lo sviluppo economico e sociale del Sud della Sicilia. Una distribuzione equa delle risorse regionali consentirebbe di sostenere il progresso di questa area, garantendo pari opportunità di collegamenti aerei ai cittadini della provincia di Ragusa rispetto al resto dell’isola”.