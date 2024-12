Scicli – Si è costituito a Scicli un Comitato per promuovere la candidatura della Ex Fornace Penna al censimento “Luoghi del Cuore FAI”, il programma promosso dal FAI dal 2003 che, in collaborazione con Intesa Sanpaolo si propone di coinvolgere concretamente tutta la popolazione e di contribuire alla sensibilizzazione sul valore del patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese.

“Il Comitato promotore per la ex Fornace Penna” dichiara , Alessia Gambuzza, presidente di Legambiente Scicli “Kiafura” e referente del Comitato, “ha il ruolo di amplificare la raccolta firme per uno dei monumenti simbolo del nostro territorio e di realizzare l’obiettivo comune che è quello di far conoscere a quante più persone possibile, in Italia e all’estero, la ex Fornace Penna.

Con il M° Marcello Giordano Pellegrino, con il quale ideammo il concerto per pianoforte “Note di speranza per la Fornace” che il maestro suonò il 4 giugno dello scorso anno proprio davanti alla Fornace, abbiamo pensato che fosse importante anche tentare di scalare la classifica dei “Luoghi del cuore”. Nasce così l’idea di coinvolgere tante associazioni, oltre che le scuole del territorio”.

Il monumento, magnifico esempio di archeologia industriale per troppo tempo abbandonato al proprio destino, con l’avvio della procedura di esproprio da parte della Regione Sicilia ed il possibile arrivo dei primi stanziamenti economici pubblici, si spera possa essere salvata dal crollo, messa in sicurezza ed auspicabilmente destinataria di risorse per una riqualificazione ai fini culturali e turistico culturali.

“Nel frattempo, concorrendo al censimento del FAI, nella ipotesi di un posizionamento tra i primi posti della classifica nazionale, la ex Fornace Penna potrebbe anche essere destinataria di un contributo messo a disposizione dal FAI e da Intesa Sanpaolo con la finalità di realizzare un progetto per la valorizzazione culturale, anche di tipo digitale”.

E’ possibile votare la ex Fornace Penna attraverso il link seguente, clicca qui: ex Fornace Penna

Oppure presso i punti di raccolta firme sparsi sul territorio che espongono la locandina Punto racconta firme FAI – “Luoghi del cuore”.

Elenco delle associazioni e scuole aderenti al Comitato per la Ex Fornace Penna:

Associazione musicale “Busacca e Borrometi”, Associazione “Portatori di Gioia”, Ainlu Kat, Esplorambiente, Associazione Kairos, Associazione I Maggio, Occhio vivo, Skenè, Triskele, Avis Scicli, Confeserfidi, Consulta giovanile provinciale, Cooperativa Agire, Coop. Solemare, Fondazione Confeserfidi, Il Giornale di Scicli, Inner Wheel Scicli, Istituto comprensivo “Dantoni”, Istituto comprensivo “Don Milani”, Istituto comprensivo “E: Vittorini”, Legambiente Scicli “Kiafura”, Lions Scicli, Movimento culturale Brancati, Plastic Free Scicli, Pro Loco Scicli, Scicli Futura, Site Specific.