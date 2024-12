Santa Croce Camerina – Il Comune di Santa Croce ha approvato, con il voto favorevole del Consiglio comunale, il Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima (PAESC), un passo fondamentale verso la sostenibilità ambientale e la tutela del territorio. “Questo strumento – spiega il sindaco Peppe Dimartino – rappresenta un impegno concreto da parte della nostra amministrazione per affrontare le sfide legate al cambiamento climatico e per garantire un futuro più verde e sostenibile per le generazioni a venire.

Ringrazio il dirigente del III Dipartimento Gaudenzio Occhipinti, tutti gli uffici e l’ingegnere Raffaele Giannone per un obiettivo importante: il PAESC è un documento strategico che delinea le azioni necessarie per ridurre le emissioni di gas serra di almeno il 40% entro il 2030. Ciò sarà realizzato attraverso il miglioramento dell’efficienza energetica e l’adozione di fonti rinnovabili. Inoltre, il piano prevede misure per aumentare la capacità di reazione del nostro territorio agli effetti del cambiamento climatico, garantendo che le nostre comunità siano pronte ad affrontare le sfide future”. Il Piano, inoltre, prevede la tenuta di un inventario delle emissioni, le analisi dei rischi e delle vulnerabilità e azioni di partecipazione attiva dei cittadini.

“L’approvazione del PAESC non è solo un traguardo, ma un inizio – conclude il primo cittadino -. Siamo convinti che solo attraverso un approccio collaborativo, che coinvolga tutta la cittadinanza, si possano raggiungere gli obiettivi ambiziosi che ci siamo posti. La direzione dell’efficientamento energetico, della costituzione di una Comunità Energetica e tante altre azioni similari rappresentano la strada già tracciata”.