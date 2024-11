Ryanair ha annunciato oggi un’importante campagna di reclutamento per la ricerca di 150 membri del personale di cabina, poiché i clienti continuano a scegliere Ryanair per le tariffe basse, una scelta di rotte senza pari e un servizio esemplare. Per aiutare a trovare i candidati perfetti per questi entusiasmanti ruoli di personale di cabina, il partner di reclutamento di Ryanair, Crewlink, terrà un evento di reclutamento il 26 novembre alle 10:30 presso l’Ibis Style President a Palermo.

I partecipanti incontreranno gli attuali membri dell’equipaggio Ryanair e scopriranno la vita del personale di cabina presso il gruppo di compagnie aeree numero 1 in Europa, ciò che questo ruolo può offrire loro, inclusi eccellenti pacchetti retributivi, opportunità di carriera veloci e benefit di viaggio scontati che danno ai membri dell’equipaggio l’opportunità di viaggiare attraverso la rete leader del settore di Ryanair di oltre 235 destinazioni.

“Siamo lieti di annunciare un’importante campagna di reclutamento per 150 nuovi membri del personale di cabina Ryanair. Invitiamo coloro che sono interessati a candidarsi a partecipare al nostro evento che si terrà presso l’Ibis Style President a Palermo, il 26 novembre, per incontrare il team di reclutamento e saperne di più su queste entusiasmanti posizioni.

In qualità di compagnia aerea numero 1 in Europa, queste opportunità per assistenti di volo offrono ai candidati la possibilità di assicurarsi le migliori posizioni per personale di cabina nel settore dell’aviazione, dove il duro lavoro viene ricompensato con opportunità di carriera veloci, viaggi scontati e altro ancora. Non vediamo l’ora di accogliere nuovi assistenti di volo a bordo in vista dell’estate 2025, mentre Ryanair continua a crescere nella sua rete leader del settore di oltre 235 destinazioni” ha affermato un portavoce di Ryanair.