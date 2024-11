Ragusa – L’assessore allo Sport e alle Politiche giovanili del Comune di Ragusa, Simone Digrandi, ha rappresentato la nostra città al “Learning more festival” dedicato alla valorizzazione del capitale umano e all’apprendimento. In particolare l’assessore Digrandi è stato invitato ad intervenire al panel “Active cities: mettere benessere, design e apprendimento al centro delle città” insieme ai colleghi di Padova Diego Bonavina, di Modena Andrea Bortolomasi e a Francesco Bertiato, ricercatore in Scienze dell’esercizio fisico e del movimento umano all’Università di Firenze. A moderare l’incontro è stata Michele Pianetta, vicepresidente ANCI Piemonte.

“E’ stato un onore – afferma l’assessore Simone Digrandi – presentare le iniziative realizzate quest’anno e a cui daremo continuità come Outgether, che nelle estati 2023 e 2024 ha coinvolto tante associazioni sportive in attività all’aperto svolte in diversi luoghi della città, o lo Sport City Day dello scorso 22 settembre, con numerose iniziative sportive e check sanitari gratuiti a Ragusa centro: sono la prova che gli spazi urbani possono diventare luoghi adatti alla pratica sportiva per tutte le età.

Il panel è servito per confrontarsi su due temi comuni a tutti gli enti territoriali: il sostegno alle associazioni sportive e la manutenzione degli impianti sportivi, tanto con interventi programmati quanto con imprevedibili urgenze. Un supporto allo sport non banale, con un impegno di risorse cospicuo che da nord a sud ricade sulle spalle degli Enti locali.

Nel secondo intervento del panel mi è stato chiesto, nel mio ruolo di coordinatore della commissione politiche giovanili Anci Sicilia, di presentare le nostre iniziative per coinvolgere i giovani a una maggiore consapevolezza sui temi della salute e del benessere. Naturale anche qui parlare di sport, che abbina divertimento, attività fisica e formazione dei ragazzi aumentando l’abitudine al lavoro in o prendere decisioni immediate, per fare solo due esempi. Ma sport è formazione per i più giovani non solo in campo: ho citato ad esempio i tanti camp realizzati con diverse associazioni sportive iblee e spiegato come anche il nostro Informagiovani diffonda contenuti su sport, benessere e salute attraverso la collaborazione con l’UOEPSA dell’Asp”.