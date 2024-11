Modica -Tante opere pubbliche a Modica negli ultimi tempi sono state consegnate con conseguente inizio dei lavori. Alcune di loro però sembrano in ritardo rispetto alla tempistica preventivata. Per questo motivo la II Commissione al Consiglio Comunale “Urbanistica – Lavori Pubblici – Viabilità – Trasporti”, presieduta dal consigliere Giammarco Covato, ha cominciato lo scorso mese di ottobre un’intensa attività di monitoraggio sullo stato di salute delle opere pubbliche in corso di realizzazione su tutto il territorio.

Tre in particolare sono quelle finite sotto la lente di ingrandimento: il completamento del Castello dei Conti, la realizzazione dell’Asilo Nido di Frigintini e l’allargamento dell’asse viario denominato “polo – commerciale”. Su quest’ultima opera questa mattina è stata convocata la seduta per Venerdì 15 novembre alla quale seguirà sopralluogo sui luoghi interessati. Una seduta alla quale sono stati invitati anche il RUP, la Direzione Lavori ed i rappresentanti della ditta che sta svolgendo i lavori in modo da avere un quadro esaustivo dello stato di avanzamento dei lavori. Abbiamo avviato questa attività di monitoraggio – fanno sapere dalla commissione della quale fanno parte i consiglieri Covato Giammarco, Nigro, Caruso, Alecci, Covato Piero e Gugliotta – per un senso di responsabilità nei confronti dei cittadini modicani.

Parliamo di opere finanziate negli anni scorsi con fondi esterni al bilancio comunale (PNRR, Rischio Idrogeologico, Agenda Urbana, fondi ex-insicem) e approvate con variazioni di bilancio oltre che inserite nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche. Avendole approvate come consiglieri, dobbiamo seguire il loro iter fino alla fine. Sarà nostra cura tenere aggiornati i cittadini sugli sviluppi delle sedute”.