Belvedere – La parrocchia S. Maria della Consolazione ospiterà stasera, domenica 10 novembre 2024, alle 19,30, nella chiesa Santissima Maria del Paradiso, (San Sebastiano), la presentazione del libro del giornalista Salvatore Di Salvo “La Comunicazione cristiana nei social”, edito da Apàlos. L’iniziativa promossa dalla parrocchia S.Maria della Consolazione guidata da Mons. Salvatore Caramagno con la collaborazione dell’Ucsi Sicilia e Ucsi Siracusa, dall’Ordine dei Giornalisti di Sicilia e con il sostegno dell’Anc e da Radio Una Voce Vicina InBlu e settimanale cattolico “Cammino”. Dopo i saluti di Mons. Salvatore Caramagno, parroco della chies S. Maria della Consolazione, interverrà Alberto Lo Passo, presidente dell’Ucsi di Siracusa. L’autore diaologherà con le giornaliste Paolo Altomonte, vice presidente dell’Ucsi di Siracusa e Laura Valvo, capo servizio del quotidiano “La Sicilia”.

La presentazione sarà moderata da Angelo Di Tommaso, segretario provinciale dell’Ucsi di Siracusa e Tesoriere dell’Ucsi Sicilia. Il libro di Salvatore Di Salvo, segretario nazionale Ucsi e Tesoriere dell’Ordine dei Giornalisti di Sicilia è un lavoro corale che parte da una riflessione che ci riporta alle parole di papa Francesco pronunciate nel 2014 durante la Giornata mondiale delle comunicazioni sociali. In quell’occasione il Santo Padre esortava quanti si occupavano a vario titolo di comunicazione a creare una rete digitale di umanità. Non una rete di fili ma di persone. Durante la pandemia, Di Salvo vede nascere il profilo social di Sabrina Fugazza, collaboratrice dell’Opera “San Luigi Orione” della provincia di Pavia, la quale ha cercato di comunicare in una maniera differente profondi temi spirituali e personali. Un nuovo modo di informare, di condividere qualcosa ma anche di consegnare messaggi al mondo degli internauti. Di Salvo sceglie 13 post tra i circa 4 mila di Sabrina Fugazza, da inserire nel libro, facendoli commentare a don Luca Roveda, agiografo della diocesi di Pavia, e a don Arturo Grasso, direttore dell’Ufficio comunicazione della CeSi e della diocesi di Acireale, unitamente ad alcuni elaborati grafici di Gabriele Poggi e all’intervento di Orazio Mezzio, direttore del settimanale “Cammino” di Siracusa, in cui si descrive l’Allineamento fra cielo e terra nel Mediterraneo, crocevia di popoli”.

Presenti anche i contributi di: Luigi Ferraiuolo, segretario generale del “Premio Buone Notizie”; Vincenzo Morgante, direttore di Tv2000 e Radio InBlu; Luciano Regolo, condirettore di Famiglia Cristiana e Maria Con Te; Alessandra Ferraro, direttore di Isoradio Rai; Francesco Pira, professore associato di Sociologia dei Processi Culturali e Comunicativi e direttore del master in Esperto della Comunicazione Digitale Università di Messina; Don Fortunato Di Noto, fondatore e presidente dell’associazione Meter; Domenico Interdonato, presidente Ucsi Sicilia; Luca Marino, presidente della cooperativa del Settimanale diocesano “Cammino”, “Salvo La Rosa, conduttore e autore televisivo. La prefazione del libro è curata da Francesco Occhetta, s.i., docente alla Pontificia Università Gregoriana e segretario generale della Fondazione vaticana “Fratelli tutti”. La presentazione è di Roberto Gueli, condirettore nazionale della Tgr Rai nonché presidente dell’Ordine dei Giornalisti di Sicilia. L’introduzione porta la firma di Santino Franchina, consigliere nazionale dell’Ordine dei Giornalisti. La postfazione è affidata a Vincenzo Varagona, presidente nazionale Ucsi (Unione cattolica stampa italiana). “Il volume di Salvo Di Salvo è un’analisi dal basso – ha scritto nella prefazione Francesco Occhetta, s.i. – di chi il giornalismo lo vive come missione tra la gente e conferma una tesi nota: viviamo un tempo segnato da un “prima” e un “dopo” anche per il mondo della comunicazione”.