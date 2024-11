Catania – Danni per il maltempo in Sicilia. Strade allagate dall’acqua e torrenti esondati nell’Acese per il forte maltempo che ha colpito la provincia di Catania, e in particolare la fascia Ionica. Vigili del fuoco del comando provinciale stanno intervenendo con squadre inviate dai distaccamenti di tutta la provincia.

Sono state soccorse persone in difficoltà rimaste all’interno delle proprie autovetture. Tra le situazioni maggiormente critiche degli allagamenti in via San Piero Patti ad Acireale, dove è esondato un torrente e dove stanno operando i sommozzatori dei vigili del fuoco di Catania, in via Cristoforo Colombo e nella frazione marinara di Capo Mulini dove i corsi d’acqua sono attentamente monitorati.

Impegnate sul territorio e nelle frazioni di Acireale, squadre provenienti dai distaccamenti di Acireale, Catania Nord, Palagonia e Maletto. Il sindaco di Acireale, Roberto Barbagallo per “ragioni di sicurezza esorta caldamente tutti i cittadini a evitare gli spostamenti” chiedendo loro di “aspettare il momento adatto per spostarsi”.