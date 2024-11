Ragusa – Le tecniche cinematografiche applicate ai video dei matrimoni. L’intelligenza artificiale per migliorare la qualità delle fotografie. Sono alcuni dei punti fermi che hanno caratterizzato il workshop “Aretusa wedding foto & film” che, promosso dall’Associazione fotografi iblei, si è tenuto lunedì e martedì scorso a Poggio del sole hotel, sulla Sp Ragusa mare. I master Mimmo Basile e Vito D’Agostino si sono intrattenuti con gli oltre cinquanta partecipanti dando vita a una speciale esperienza di condivisione che ha consentito di esplorare le nuove tecniche del digitale e di catalizzare il percorso maturato da ogni professionista così da metterlo a disposizione dei partecipanti.

“Professionisti che – dicono il presidente di Afi, Enzo Giummarra, con il vice Ignazio Di Grandi – aspettavano da tempo, dopo gli anni della pandemia, di potersi sedere attorno a un tavolo. Perché soltanto così ci sono maggiori opportunità di crescita nel contesto di un’attività specifica caratterizzata da notevoli passi da gigante”. Molto apprezzati gli interventi di Angelo Giummarra che ha affrontato argomenti tecnici legati al video e alla cinematografia e di Riccardo Culmone che ha fornito il proprio contributo sulle questioni inerenti alla realizzazione di video sul wedding e spot pubblicitari. “Dobbiamo anche ringraziare – ancora Giummarra e Di Grandi – Biagio Re che ha messo a disposizione il suo sapere professionale sul piano informatico, condividendolo con tutto il gruppo. E, ancora, le modelle Alina, Anastasia, Alaedin, Federica e Chiara; Giusy Fratantonio per il supporto professionale ad Afi, Eugenio Li Volsi della Fep, Federation of european professional photographers, per avere svolto in maniera interessante il suo intervento legato al programma della federazione.

E ancora Mary Atelier di Modica per avere messo a disposizione gli abiti indossati dalle modelle, Liliana Fashion Style per avere realizzato a mano le “pochette porta schede” date in omaggio ai partecipanti, Dany & Carmen eventi per avere animato con della bella musica la notte magica intrattenendo e festeggiando con tutto il gruppo. E, più in generale, ringraziamo tutti coloro che ci hanno collaborato e le aziende partner che ci hanno sostenuto. E grazie anche a Poggio del sole per la splendida ospitalità. Era d’obbligo tornare a parlare di fotografia e di video wedding e poterlo fare in un contesto del genere ci ha rigenerato e molto stimolato. Alla prossima occasione che ci consentirà ulteriormente di crescere”.