Ragusa – “‘Ci vorrebbero le telecamere’. Nonostante nel primo mandato – afferma il sindaco Peppe Cassì – il sistema di videosorveglianza sia stato implementato con 32 telecamere in più nel solo Centro storico per un totale di 213 impianti e un nuovo sistema che controlla tutti i mezzi in entrata e uscita dalla città, la richiesta è continua. E a ragione: Ragusa ha uno dei territori più vasti in Italia e tante sono le zone, soprattutto periferiche, su cui occorre intervenire per aumentarne la sicurezza e il decoro, contrastando al tempo stesso il fenomeno dei rifiuti.

Quattro assessorati – Polizia Municipale, Digitalizzazione, Contrade e Ambiente – stanno lavorando sinergicamente a questo scopo e il primo obiettivo è ormai prossimo a essere raggiunto”.

“Cogliendo uno specifico finanziamento regionale destinato alle comunità montane – prosegue l’assessore alle Contrade, Andrea Distefano – siamo pronti a potenziare il sistema di videosorveglianza di San Giacomo. Come i ragusani ben sanno, si tratta di una porzione splendida del nostro territorio che patisce un oggettivo isolamento geografico. Vogliamo quindi far partire proprio da qui un’azione che andrà a migliorare sicurezza e decoro di tutto il nostro territorio. L’intervento, dal valore superiore ai 40.000 €, prevede la realizzazione di un impianto di videosorveglianza con dispositivi di ripresa di ultimissima generazione e la dotazione di un’autovettura a trazione integrale, utile in svariate circostanze”.

“È l’inizio di un percorso – conclude l’assessore alla Polizia Municipale, Giovanni Gurrieri – che includerà sia contrade e frazioni, sia strade extraurbane, sia il territorio urbano con circa 60 nuovi impianti. Un numero simile di telecamere nascoste e fototrappole sarà invece destinato al contrasto dell’abbandono dei rifiuti. Tramite lo sviluppo di specifici progetti, Ragusa ha infatti attivato 4 diversi canali di finanziamento dal valore complessivo di circa 700.000 €. Risorse che hanno lo scopo di dotare il nostro territorio di strumentazioni all’avanguardia, con capacità di riprendere immagini di alta qualità ed elevata definizione in qualsiasi condizioni meteo e di luminosità. Via via che gli interventi diventeranno concreti ne daremo notizia come nel caso di San Giacomo, ma già da ora i ragusani possono avere la certezza che la nostra città sarà sempre più avanzata anche sotto il punto di vista della sicurezza.”