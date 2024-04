L’Asd Ragusa calcio 1949 torna in campo. Gli azzurri sono di scena domani alle 15,30 allo stadio “Aldo Campo” contro il Portici per quella che sarà la penultima gara interna stagionale nel contesto del torneo di Serie D. Non è stata una settimana tranquilla per il tecnico Giovanni Ignoffo. In quattro, infatti, non si sono potuti allenare al meglio per via dell’influenza con febbre alta.

Si tratta di Porcaro, Vitelli, Musso e Reinero. Anche Mbaye ha accusato mal di gola e qualche altro atleta non è in perfette condizioni. “Dovremmo, comunque, farcela – sottolinea l’allenatore delle aquile azzurre, Giovanni Ignoffo – a recuperare qualcuno in vista del match di domani. Non ci sono dubbi sul fatto che il Portici, l’avversario che incontriamo, è costituito da un organico di tutto rispetto. Con l’avvento del nuovo allenatore sono riusciti a realizzare diversi risultati positivi e possiamo senz’altro affermare che si tratta di una squadra in buone condizioni. Da parte nostra, siamo senz’altro consapevoli che dobbiamo fare il massimo per ottenere un risultato positivo.

Continuare su questo trend, per tutti noi, sarebbe molto importante visto che ci consentirebbe di finire la stagione giocandoci tutte le chance a disposizione per tagliare un traguardo che valorizzerebbe tutto quello che i ragazzi, la società e lo staff fin qui hanno fatto. Insomma, sarebbe il giusto riconoscimento per tutti gli sforzi che sono stati fin qui profusi”. Un grosso supporto dal pubblico, in questo contesto, sarebbe l’ideale. Gli obiettivi sono stati fin qui rispettati e il sostegno dei tifosi e degli sportivi sarebbe l’ideale cornice per quanti si sono adoperati per portare avanti il nome della Ragusa calcistica nell’ambito di un campionato nazionale molto complesso come la Serie D.