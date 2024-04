Primo weekend di aprile rovente in Sicilia per la presenza di Narciso, un vasto anticiclone di origine africana che garantirà una notevole stabilità atmosferica e temperature calde, quasi paragonabili a quelle di giugno. Un weekend caldo che però lascerà spazio ad un nuovo cambiamento con l’arrivo di una ondata di maltempo con grandine a metà della prossima settimana. Almeno è quanto annunciato le previsioni meteo delle ultime ore.

Previsioni meteo: caldo estivo come giugno, poi arriva la grandine

Caldo anomalo ha interessato la Sicilia nel primo weekend di aprile, ma la prossima settimana è prevista l’arrivo della grandine. Analizzando la situazione in un contesto più ampio, il panorama meteorologico europeo appare nettamente diviso in due parti: sul bacino del Mediterraneo si sta espandendo un vasto promontorio anticiclonico di origine africana, che si estende dal cuore del Sahara verso Nord, influenzando non solo l’Italia ma anche la Spagna orientale, la Francia e arrivando fino alla Germania. Al contempo, le grandi depressioni atmosferiche rimangono confinate nell’Atlantico. Una di queste si localizza a ovest delle coste irlandesi, dove un contesto perturbato, fresco e particolarmente ventoso penalizza gran parte del Regno Unito.

Questa configurazione atmosferica, sebbene sia più tipica dei mesi estivi, porta sull’Italia e su gran parte dell’area mediterranea condizioni di bel tempo, ma soprattutto un calore decisamente inusuale per il periodo, con temperature estremamente elevate. È interessante notare che sulle regioni alpine italiane, nella libera atmosfera, lo zero termico potrà raggiungere altitudini superiori ai 4000 metri. Questa situazione non è positiva per le montagne ancora coperte da uno spesso manto nevoso, che potrebbe sciogliersi troppo rapidamente provocando problemi ai corsi d’acqua e aumentando il rischio di valanghe.

Detto ciò, le giornate di Sabato 6 e Domenica 7 aprile saranno caratterizzate da tempo stabile, soleggiato e caldo in quasi tutto il Paese, dal Nord al Sud. L’unica eccezione riguarderà alcune aree della Liguria, dove si prevede la formazione di nebbie o nubi basse (fenomeno noto come “Maccaja”), che interesseranno principalmente le aree costiere e le adiacenti zone collinari, soprattutto nella prima parte della giornata.

Anche l’inizio della prossima settimana trascorrerà sotto il segno del bel tempo e del caldo, in attesa però di un possibile peggioramento tra Martedì 9 e Mercoledì 10 quando una perturbazione temporalesca potrebbe spegnere gli ardori di questa anticipata stagione estiva.