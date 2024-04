Altro che ‘enfants terribles’ della politica ragusana, come li avevamo ultimamente definiti. Riteniamo che il termine migliore per individuarli sia proprio quello usato nel titolo, appunto ‘i tre caballeros’. Hanno appena appena chiesto, un paio di settimane fa, conto e ragione all’amministrazione Cassì, della cui maggioranza fanno parte, della mancata predisposizione dei piani di spesa 2021 2022 2023 previsti dalla legge speciale per Ibla; due di loro (i primi in ordine alfabetico) il 19 marzo, si sono recati direttamente dal Commissario Asp Pino Drago per discutere alcune (anzi molte) problematiche sanitarie.

Per carità, niente che non rientri (anzi !) nella veste istituzionale di consiglieri eletti peraltro con gran numero di voti, ma piuttosto un modo di fare non usuale rispetto a chi non si muove se non per approvare iniziative prese da altri livelli decisionali. Insomma siamo parlando, ancora una volta, dei consiglieri di maggioranza Federico Bennardo, Rossana Caruso e Sebastiano Zagami che ci informano di aver “effettuato un sopralluogo questa mattina (ieri per chi legge) ai campetti dei Gesuiti di Marina di Ragusa che a breve saranno interessati da un importante intervento di riqualificazione”. Lasciamo loro la parola. “Questa mattina, una delegazione composta dai consiglieri comunali Federico Bennardo, Rossana Caruso e Sebastiano Zagami, insieme all’assessore allo Sport e alle Politiche giovanili del Comune di Ragusa Simone Digrandi e ai dipendenti comunali Gianni Nicita e Marcello Corallo, ha effettuato un sopralluogo presso la “Cittadella dei Ragazzi e della Famiglie” di Marina di Ragusa, conosciuta anche come i “Campetti dei Gesuiti”. Il progetto di riqualificazione prevede la creazione di un locale versatile che possa ospitare eventi culturali, incontri, attività sportive e ricreative ma anche un centro di ritrovo per anziani, rispondendo così alle diverse esigenze dei cittadini di Marina di Ragusa.

“La ristrutturazione del fabbricato sarà resa possibile grazie a un finanziamento regionale di 97.000 euro, che testimonia l’importanza dell’intervento non solo per la città di Ragusa, ma anche per la Regione. La definizione del progetto si concluderà entro 15 giorni dalla data odierna, con l’obiettivo di procedere all’affidamento diretto dei lavori entro 45 giorni. Questo permetterà di rispettare il calendario previsto e di rendere la struttura disponibile alla comunità entro la fine di luglio”, dichiarano i consiglieri Bennardo, Caruso e Zagami.

“Il progetto non solo arricchirà l’offerta culturale e ricreativa della città, ma contribuirà anche a rafforzare il senso di appartenenza alla comunità da parte dei cittadini. Ringraziamo tutti coloro che hanno contribuito alla possibile realizzazione di questo progetto, a partire da chi si è impegnato a livello regionale per il finanziamento fino al lavoro quotidiano dei dipendenti comunali e al sostegno dei cittadini. La trasparenza e il coinvolgimento della comunità rimangono al centro del nostro impegno per una Ragusa sempre più vivibile e inclusiva”, concludono i consiglieri comunali. (da.di.)