“Ti piace correre con l’auto? Apri la mente e corri, ma in pista!”. Questo è il messaggio che caratterizza il memorial Alessio e Simone, la cui seconda edizione si svolgerà domenica 7 aprile, presso il Circuito Internazionale SoleLuna Vittoria (RG)- Contrada Pozzo Ribaudo.

Il memorial è realizzato in ricordo di Alessio e Simone D’Antonio; un momento dunque di riflessione e di solidarietà voluto fortemente dalla famiglia D’Antonio. Una giornata di sport, di festa, di sensibilizzazione e di riflessione, che prende il via con i Kart 50 CC, in ricordo della passione di Alessio e Simone.

Proprio per questo il memorial si svolgerà in pista di go Kart: da sempre la famiglia D’Antonio è stata appassionata di motori, passione che era stata condivisa anche da Alessio e Simone, e la frase “Ti piace correre con l’auto? Apri la mente e corri, ma fallo in pista!” è un chiaro messaggio rivolto a tutti, molto importante, ovvero guidare responsabilmente e non correre per strada, bensì in pista.

Dopo i kart 50 cc, ci sarà un giro dimostrativo di auto storiche, per poi passare alla categoria “stradali e da competizione”. Le manche saranno due, cronometrate da quattro giri ciascuno. Per ogni categoria, ci sarà un vincitore per poi decretare il vincitore assoluto, ed ognuno dei partecipanti sarà omaggiato da una targa ricordo da parte delle famiglie D’Antonio.

Sarà possibile trascorrere l’intera domenica al circuito, in quanto è previsto momento barbecue e momenti di pop-corn e zucchero filato per i più piccoli, in modo che possa essere una domenica di festa per tutti.

Un evento dunque che vuole essere in primis in ricordo dei cuginetti D’Antonio, ma anche un momento di condivisione: infatti l’evento è aperto a tutti, grandi e piccini e alle famiglie. Durante il giorno saranno esposte Auto Tuning con il gruppo Midnight Comiso. La prima edizione del memorial, che si è svolta nel 2023, ha avuto un grande successo, e ha visto la partecipazione di più di sessanta team, in cui il vincitore assoluto è stato Mirko Sulsenti su Radical.

Per l’edizione 2024 si attende il pubblico delle grandi occasioni, con un gran numero di partecipanti provenienti dalla Sicilia e dal Sud Italia, in cui i piloti parteciperanno al memorial con un senso di vicinanza alle famiglie D’Antonio, essendo un evento di solidarietà, di aggregazione e di condivisione, nel ricordo dei cuginetti D’Antonio.

L’organizzazione tecnica è a cura di Macca Corse di Gianluca Macca. L’intrattenimento del Memorial Alessio e Simone è curato dallo Showman, Speaker e Promoter Maurizio Iachella.