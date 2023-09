Sinistra Italiana – Federazione di Ragusa è vicina alla famiglia e ai colleghi dell’operaia forestale Marinella Sigona che ha perso la vita ieri in un incidente stradale dopo lo spegnimento di un incendio a Monterosso Almo.

Nel piangere l’ennesima vittima sul lavoro, per di più una dei tanti forestali che la-vorano per soli 101 giorni all’anno, vivendo il resto dell’anno in una condizione lavorativa estrema-mente precaria, auspichiamo che sul fenomeno degli incendi in Sicilia, la stragrande maggioranza dei quali ad innesco doloso, che devasta ogni anno il nostro patrimonio boschivo e la bellezza dei paesaggi, non ci si limiti allo spegnimento come si è fatto in questi anni, ma si metta in atto una seria strategia di prevenzione, con opere da realizzare durante l’intero anno e non soltanto in estate (se necessario an-che con l’uso di tecnologie come droni ed intelligenza artificiale), e di controllo straordinario del territorio specialmente nei giorni più favorevoli agli inneschi, quelle di vento durante le ondate calde.

Chiediamo inoltre che venga istituito un pool investigativo a livello regionale, con persone e mezzi in grado di accertare le responsabilità e sgominare le organizzazioni criminali che utilizzano l’incendio per trarne vantaggi economici.