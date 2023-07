“Le parole di Pif, pronunciate durante un evento pubblico a Modica, sui vittoriesi rappresentano un’uscita infelice che, seppur con un tono scanzonato, ha offeso la comunità. Di questo tipo di ironia di certo non se ne sente il bisogno. Vittoria è la nona città della Sicilia e una comunità di persone che pretendono e meritano rispetto.

Auspico che l’autore palermitano possa chiarire il senso delle sue parole e scusarsi per quanto si è generato e mi auguro che possa visitare Vittoria per conoscerne le bellezze e incontrare i tanti interpreti del mondo dell’arte e della cultura. Probabilmente chi ha informato Pif su Vittoria lo avrà fatto male. Non possiamo permetterci, dopo tonnellate di fango, che la città possa essere ancora al centro di travisamenti. I danni all’immagine di Vittoria sono stati già molteplici, anche con dediche per lo scioglimento del Comune da parte di ministri della Repubblica. I recenti risvolti giudiziari stanno facendo crollare un castello di fango.

Quindi è il tempo di evitare di fare ironie e di chiedere, in tutte le sedi, rispetto per la comunità vittoriese che di certo non può giovarsi di uscite poco felici che danno la stura a polemiche”. Lo ha detto il senatore Salvo Sallemi in merito a un intervento pubblico di Pif avvenuto a Modica.