Il deputato regionale Giorgio Assenza interviene con una nota in difesa della città di Vittoria dopo l’intervento di Pif a Modica. Ecco la dichiarazione di Assenza. “Non c’è città che, nello sguardo superficiale degli altri, non finisca per diventare stereotipo. È il rischio derivante dalla sparata di Pif contro la città di Vittoria, ieri, nel corso della presentazione di un suo libro a Modica: cadere nella trappola del cliché.

Da quel che leggo sui social, le reazioni tendono a dirigersi da quella parte: perché gli altri ci vedono così? Della città di Vittoria, complici alcuni fatti spiacevoli assurti alle cronache nazionali, si sta delineando una identità bella e confezionata attraverso la quale financo i vittoriesi rischiano di vedere se stessi. Vittoria è una città della quale si parla spesso e volentieri dei suoi aspetti negativi; mai si parla di coloro che lavorano onestamente, che studiano, producono e hanno una coscienza civica. Poco si parla di ciò che la stessa città dei cliché, nel passato e di recente, ha prodotto fior di intellettuali, musicisti e artisti di livello mondiale, grandi atleti, ricercatori di fama internazionale e via di questo passo.

Ma non voglio cadere anche io negli stereotipi. Fuor di retorica: la città di Vittoria è una città complessa, con una realtà economica e sociale problematica, è una città che vive, come tante altre città del Meridione d’Italia, delle difficoltà. Sparare dall’alto del niente, genericamente e superficialmente, su di essa e “quelli di Vittoria” non giova a nulla, solo a rafforzare la propria immagine mediatica nel mare, a volte, osceno, di questa nostra “società dello spettacolo”. E, francamente, non ne sentivamo il bisogno”.