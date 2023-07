E’ Samuele Giudice di 38 anni, la vittima dell’incidente mortale avvenuto ieri sera sulla Sp 25 la strada che collega Marina di Ragusa con Ragusa. L’uomo intorno alle ore 23 è stato travolto da un’auto, una Bmw. Salvi la moglie e i figli. Secondo le prime informazioni il 38enne ha perso la vita mentre stava attraversando la strada, investito da un’auto, una Bmw, guidata da un 20enne ragusano di origini albanesi. Sul posto è intervenuta l’ambulanza del 118 ma per il 38enne non c’è stato nulla da fare. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco di Ragusa e i carabinieri che hanno avviato le indagini per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente stradale. Forse l’uomo stata aiutando i familiari che avrebbero avuto un problema tecnico alla propria autovettura. Informata la Procura. In queste ore si stanno accertando anche le condizioni psicofisiche di chi si trovava alla guida.

Samuele Giudice era lo zio dei due cuginetti Alessio e Simone D’Antonio, investiti e uccisi esattamente 4 anni fa da un Suv guidato da Rosario Greco. Era l’11 luglio del 2019 e a distanza di 4 anni, nel giorno dell’anniversario della loro morte, ha perso la vita allo stesso modo il loro zio. La moglie di Samuele Giudice, infatti, è sorella dei padri dei due bambini investiti mentre giocavano seduti davanti all’uscio della loro casa in via 4 Aprile a Vittoria. Ieri, in occasione dell’anniversario della morte dei due cuginetti nella Basilica di San Giovanni Battista a Vittoria è stata celebrata una messa in loro suffragio.

Samuele Giudice morto in un incidente: i messaggi su facebook

Tanti i messaggi postati sui social dopo la diffusione della notizia della morte di Samuele Giudice, eccone alcuni

“Moo frati Samuele Giudice – scrive Salvatore – non doveva andare così. Avevi una bella famiglia e tanta voglia di vivere…R.i.p amico mio”.

“Non posso a credere a ciò che è successo…. Mancherai tantissimo – scrive Stavane- e ci sarà sempre un posto x te nei nostri cuori…. Tantissime condoglianze e siamo vicine e a disposizione della famiglia… che tragedia… riposa in pace”.

adv

I funerali si terranno giovedì 13 luglio alle ore 10,30 nella chiesa San Paolo Apostolo a Ragusa.