Atrio comunale pieno per Mario Giordano e Stefania Andreoli e una scalinata di San Giovanni che resterà nella storia, per applaudire Pif. Quasi 2.000 le presenze venerdì, sabato e domenica scorsi nella rassegna di libri e cultura promossa da Mondadori BookStore Modica con Fondazione Garibaldi. E anche questa settimana, altri eventi d’eccellenza.

“Mi sembra di sognare. Ho spesa me stessa per questa iniziativa e la risposta delle Istituzioni cittadine, provinciali e regionali, quella della gente, le parole di ammirazione per la città degli ospiti, le immagini come quelle dell’atrio comunale strapieno e della scalinata di San Giovanni ‘sold out’, mi riempiono di gioia e mi danno contezza della bellezza di Modica e di quanto Modica sappia e possa fare. Grazie di cuore infine, all’eccellente lavoro svolto dalla polizia locale di Modica domenica scorsa e grazie al servizio di vigilanza quella sera, del gruppo AEOP di Piero Rosa”. Piera Ficili, direttore artistico e anima di Scenari 2023, respira la soddisfazione di una rassegna destinata a restare incastonata nella storia culturale della città. Per un luglio di altro profilo che è proseguito con altri tre appuntamenti tra l’attualità, l’analisi dell’essere adulti oggi e una storia d’amore raccontata in modo singolare e con divagazioni in tutt’altri ambienti.

Venerdì, Mario Giordano, il volto tv di ‘Fuori dal Coro’, ha presentato ‘Maledette Iene’, un libro denuncia che fa nomi e cognomi di chi si arricchisce sulla pelle altrui: truffando, corrompendo, bleffando, ingannando, sfruttando chi ha bisogno, sfruttandone i bisogni, sottomettendo i deboli, annientandone anche le volontà. Una sequela di storie che fanno arrabbiare, indisporre e che Giordano ha presentate con tanta autoironia quando ha chiamato “eroi” chi c’era perché non solo era lì a sentire vicende da far saltare i nervi ma pure raccontate di una voce sgradevole come la sua!

E se questo è stato il venerdì di Scenari 2023, il sabato, ancora l’atrio comunale di Palazzo San Domenico, è stato il proscenio di un altro appuntamento di eccellenza: quello con Stefania Andreoli e il suo libro ‘Perfetti o Felici’. Una chiacchierata condotta in modo eccellente da Caterina Gurrieri e che ha sviscerati i contenuti di un libro dove la dottoressa Andreoli fa un’analisi lucida e serena dell’adulto di oggi, del suo essere infantile e poco avvezzo all’educazione. “Noi – ha detto Stefania Andreoli – quando eravamo piccoli non vedevano l’ora di diventare adulti per fare ciò che solo gli adulti potevano fare; adesso, non è più così e il perché se lo devono chiedere proprio gli adulti di oggi. Perfetti è impossibile esserlo ma felici, si; dipende da noi”.

Una valanga di gente, di entusiasmo e di applausi, ha coronato la domenica di Pif e del suo ‘La disperata ricerca d‘amore di un povero idiota’, sulla scalinata di San Giovanni, a Modica alta. 45 minuti che difficilmente saranno dimenticati. La risposta della gente a venire a Modica alta, a godere di Pif e del suo fare scanzonato, delle sue battute irreverenti ma anche di questa strana storia d’amore che racconta, con il personaggio di Arturo Giammarresi che tanto gli somiglia nell’agire e nell’essere, è stata sublime. San Giovanni e la sua scalinata, è stata un’idea del sindaco di Modica, Maria Monisteri, assolutamente condivisa da Piera Ficili e le tantissime persone sui gradini della chiesa, sono state la dimostrazione di come questa parte della città di Modica, abbia tantissimo da dire. Pif, poi, ha fatto il resto; durante la presentazione del libro e dopo, concedendosi ad oltre un’ora di foto e firma copie, senza lesinare una parola per tutti e parlano a ruota libera con chiunque.

“Siamo felici di come stanno andando le cose, felici di un evento davvero bello e coinvolgente che, come Fondazione Garibaldi, accompagniamo e condividiamo. Tutto sta funzionando: dalle location agli ospiti sino alla risposta entusiasta delle persone. E’ bellissimo vedere Modica respirare a pieni polmoni cultura e bellezza di donne, uomini e parole”, il commento di Tonino Cannata, sovrintendente della Fondazione Garibaldi

E non finisce qui…

Mercoledì 12 luglio: Flavia Cercato, cortile del Carmine (ex caserma carabinieri) piazza Matteotti, 20.30, ‘Il destino dell’ortica’; presenta Laura Piazzi (Radio Capital)

Venerdì 14 luglio: Vera Gheno -‘Parole d’altro genere’- e Lidia Ravera -‘Age Pride’-, cortile del Carmine (ex caserma carabinieri) piazza Matteotti, 21.00; presenta Angela Allegria

Domenica 16 luglio: Antonio Manzini, atrio comunale, 21.00, ‘ELP’; presenta Mattia Carratello (editor Sellerio).