Incidente in Corso Italia a Ragusa. Secondo le prime informazioni una donna, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo dell’auto ed ha investito un pedone che si trovava sul marciapiede. L’uomo è rimasto incastrato tra l’auto, un palo di segnaletica stradale ed il muro che delimita la carreggiata. Sul posto è intervenuta l’ambulanza del 118 e i vigili del fuoco per liberare l’uomo rimasto incastrato. Il traffico ha subito rallentamenti in tutta la zona limitrofa al Corso Italia. Sul posto per i rilievi la Polizia Locale. In corso la ricostruzione esatta dell’incidente. (Foto Assenza)