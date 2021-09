30 settembre: oroscopo di oggi segno per segno

Attualità

Sono tente le persone che ogni giorno prima di cominciare la giornata leggo le previsioni del proprio segno. Il 30 settembre il 273° giorno del calendario gregoriano. Mancano 92 giorni alla fine dell’anno. Il Santo di oggi è San Girolamo (Sacerdote e Dottore della Chiesa) protettore di dotti, studenti, archeologi, librai, pellegrini Ecco l'oroscopo di oggi 30 settembre, segno per segno:

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Amore: l’umore non proprio stellare potrebbe darti qualche problema nei tentativi d’abbordaggio.

Lavoro: Mercurio fra i piedi rende difficili i calcoli più semplici: portati dietro una calcolatrice scientifica… non si sa mai!

Salute: ci vorrebbe un container pieno di bibite energizzanti per tenerti in piedi come si deve!

Il consiglio del giorno: una pausa da tutto (ma proprio tutto) è necessaria. Devi sfruttare tutto il tempo possibile per distendere i nervi e riprendere fiato! Toro (21 aprile – 20 maggio)

Amore: l’amore, per te, ultimamente è diventato un campo minato. Ad ogni passo rischi di tirare fuori aspetti della tua vita privata che necessiti di ridiscutere con te stesso!

Lavoro: hai qualche occasione ghiotta per rivedere dettagli minori di un progetto che doveva già essere consegnato. Sfruttale!

Salute: grazie alla Luna affronti l’inizio di giornata col piede giusto… salvo poi finire sfiancato in serata!

Il consiglio del giorno: urge un rewatch di qualche serie di amori adolescenziali per capire cosa fare e cosa non fare quando si è nel pieno della crisi sentimentale! È l’unica guida che posso consigliarti che possa aiutarti coi tuoi “piccoli problemi di cuore”!

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)Amore: date fondo ora a tutto il vostro charme selvaggio e “compromettente”. Non avete ancora così tanto tempo per goderne con successo…!

Lavoro: Mercurio vi aiuta, come può, a dare un ordine mentale e pratico al vostro turno in ufficio. Cercate solo di non eccedere col controllo… rischiate di focalizzarvi su piccoli dettagli insignificanti!

Salute: è ottima, soprattutto grazie a Marte!

Il consiglio del giorno: Marte vi invoglia a prendere parte a progetti importanti che non potete lasciarvi scappare. Ripromettetevi però di essere costanti e di non mollare il colpo! (Quella Venere lì, presto, potrebbe farvi perdere l’entusiasmo che avete ora!). Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Amore: vivi di rendita. Fra Luna e Venere a favore, oggi amare è una cosa semplice.

Lavoro: stanco e impegnatissimo. Vorresti tanto avere delle ferie da usare tutte per te.

Salute: qualche acciacco dovuto a postura sul lavoro e alle tue posizioni da contorsionista del Cinque du Soleil mentre dormi…

Il consiglio del giorno: la Luna oggi è la tua miglior consigliera. Segui i suoi sussurri sottilissimi e lasciati andare a qualche piccolo sfizio: gli effetti benefici saranno immensi!

Leone (23 luglio – 23 agosto)

Amore: qualche problema di comunicazione potrebbe far partire un putiferio col partner senza che ci sia un motivo reale!

Lavoro: devi riprendere ad essere più deciso e sul pezzo: al bando titubanza e insicurezza.

Salute: hai tutte le energie del mondo a disposizione ma, per qualche motivo, tentenni e non hai intenzione di buttarti.

Il consiglio del giorno: se sei in dubbio su alcune scelte da prendere, prendi un foglio e annota i pro e i contro della questione. Avere di fronte agli occhi un chiaro schema delle cose ti aiuterà a vederci più chiaramente. Vergine (24 agosto – 22 settembre)

Amore: la Venere supporta e sopporta. È solo per vero amore e affetto che fai passare al partner tutte le sue dimenticanze e disattenzioni.

Lavoro: Mercurio, dalla sua retrogradazione, convince tutti a tornare sui propri passi… tutti tranne te: tu vai dritta per la tua strada e non ti fai problemi di sorta.

Salute: ti “senti”. Meglio e più forte del solito. La Luna riesce a darti una sicurezza nelle tue sensazioni che ti mancava da un po’! Il consiglio del giorno: anche se può sembrarti una cosa inaccettabile, accetta i consigli che il tuo senso senso ti invia come fossero dei messaggini su Whatsapp. La scelta giusta, a volte, può anche essere quella meno ovvia a livello razionale!

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Amore: le parole dolci per il partner oggi sono terminate. Qualche limone selvaggio, però, non glielo si nega affatto!

Lavoro: sei un drago. In ufficio tutti ti temono e ti rispettano come se fossi la colonna importante dell’intera attività.

Salute: l’umore è pari a quando calpesti un mattoncino di Lego sparso per casa a piedi nudi, le energie invece sono metaforicamente simili a quando urli come un’ossessa per averlo pestato. Rende l’idea?

Il consiglio del giorno: al risveglio, ripetiti che anche questa giornata non può essere infinita e che, presto, tornerai a stenderti a letto e non vedere anima viva. La Luna di oggi ti donerà un risveglio pessimo che devi assolutamente gestire! Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Amore: fortunato chi ti sta accanto: gli farai toccare le stelle con un dito!

Lavoro: qualche problema a farti entrare in testa nuove procedure da mettere in atto: fai qualche sforzo in più!

Salute: fra Luna e Venere, puoi dirti sufficientemente soddisfatto: sei reattivo e pronto a fare del tuo meglio!

Il consiglio del giorno: regalare un bouquet a qualcuno coi suoi fiori preferiti è un regalo che non passa inosservato e che non richiede troppo sforzo! Pensaci!

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Amore: Marte ti rende sexy e pieno di intraprendenza… ma non sei ancora pronto a dichiararti innamorato!

Lavoro: Mercurio ti appassiona ai progetti che stai seguendo e, in combutta col pianeta delle energie, ti convince a dare il meglio per seguire ogni minimo particolare!

Salute: un crescendo che migliora di minuto in minuto! Presto arriverà anche la Luna a darti manforte!

Il consiglio del giorno: sfrutta al meglio queste energie in esubero con qualche corso di CrossFit della tua palestra. (Ovviamente senza esagerare!).

Voto 7 e mezzo Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Amore: timido e un po’ intimorito. Imparerai a lasciarti andare non appena la Luna si sarà spostata!

Lavoro: la tua voglia di varcare la porta dell’ufficio è pari allo zero assoluto.

Salute: chi dice che per affrontare bene la giornata occorra davvero alzarsi dal letto?

Il consiglio del giorno: rimanda la sveglia la mattina di almeno cinque minuti e scala le marce durante tutta la giornata! Prendere le cose con calma quando si è a corto di energie non è assolutamente una colpa!

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Amore: mi spiace Acquario, la situazione non pare migliorare nelle prossime 48 ore: stai alla larga dagli affari di cuore!

Lavoro: Mercurio spinge per riprendere anche quei progetti che avevi scartato… sei sicuro di voler sprecare tempo ed energie per cose che avevi deciso di accantonare!?

Salute: umore non proprio al top… potrebbe anzi peggiorare convincendoti a rimandare quell’aperitivo con gli amici che non vedevi l’ora di fare!

Il consiglio del giorno: non spingerti troppo oltre il limite e ricordati che anche tu hai bisogno di qualche momento di tranquillità! Non c’è bisogno di essere sempre al top!

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Amore: partite la giornata dedicando una canzone speciale a qualcuno e inviandogliela via messaggio! Avete la testa e cuore pieni di sentimenti!

Lavoro: ottimisti: prendete tutto con entusiasmo anche quando, ad esempio, non avete capito nulla di quello che vi ha chiesto di fare il capo!

Salute: Venere assicura una buona autostima e un buon pacchetti di energie gratuite da utilizzare come volete! Il consiglio del giorno: concedetevi un giro nella vostra profumeria preferita e regalatevi una nuova essenza da portare nella prossima stagione! Risvegliate i sensi con qualche profumo speciale!