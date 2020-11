Webranking, Ifis: Best Improver 2020-2021 per la comunicazione digitale

Tecnologie

MILANO - Banca Ifis si aggiudica il titolo di ’’Best Improver 2020-2021’’ nella classifica italiana ’’Webranking by Comprend’’ che premia la trasparenza comunicativa dei canali digitali delle più grandi società quotate in Borsa.Con una crescita di 34,4 punti e una valutazione complessiva di 74,2 (39,8 nel 2019) Banca Ifis ha ottenuto il riconoscimento come «rivelazione del settore» tra le migliori aziende Star in Webranking posizionandosi tra le prime 20 società italiane su 122 analizzate. Un risultato raggiunto grazie alla trasparenza sui canali digitali e al racconto della propria visione strategica. Tra gli aspetti più apprezzati, infatti, c’è la presenza Linkedin dei top manager e dei rappresentanti del Board che dimostra, secondo il report, «una chiara volontà di dialogare con i diversi pubblici».’’Questi risultati - si legge in una nota - confermano la validità del percorso intrapreso lo scorso giugno che ha portato la Banca a rinnovare la propria brand identity con l’obiettivo di rafforzare il marchio e migliorarne il posizionamento sul mercato. Il sito web www.bancaifis.it, insieme ad altri touch point, fa proprie le caratteristiche di una nuova strategia di comunicazione che si basa su apertura e condivisione, attraverso contenuti concreti e distintivi’’.Il premio si aggiunge a quello, di qualche settimana fa, ottenuto nel report ’’.trust-listed Italy’’, dove Banca Ifis si è distinta tra i Top 3 ’’Best Improvers 2020’’ (+26,2 punti rispetto alla scorsa edizione) per la capacità di creare una comunicazione credibile agli occhi degli stakeholder.Ha inoltre ottenuto, nella sezione ’’Future of the Company’’, il miglior salto di qualità: +66% rispetto all’analisi del 2019 dimostrando, spiega il report «di aver lavorato bene sui propri asset di comunicazione» grazie a «una visione futura chiara e concreta nella presentazione della strategia e nell’approccio all’innovazione».’’Il sito web della Banca, rinnovato e rilanciato, è divenuto infatti una vetrina fondamentale - conclude la nota -: uno strumento immediato e agile per comunicare l’identità dell’azienda e il ruolo che ricopre all’interno del sistema. Si tratta di uno strumento in continua evoluzione, costantemente arricchito di nuovi contenuti e reso ogni giorno più dinamico’’.