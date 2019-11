Turismo in Sicilia: boom di turisti a Modica

Boom turistico: in Sicilia la crescita maggiore è di Modica. Il quotidiano La Repubblica in edicola ieri ha dedicato un articolo sui numeri del turismo siciliano per l’anno 2018.

La notizia più eclatante che viene sottolineata dalla prestigiosa testata (che si basa sui dati ufficiali dell’osservatorio regionale per il turismo) riguarda Modica: la Capitale della Contea è la Città che più di ogni altro in Sicilia registra una percentuale positiva di crescita, ben il 45% che gli vale il sedicesimo posto generale in classifica. Un dato eclatante, di gran lunga superiore a Palermo, Taormina e Catania che pur registrano trend positivi. “Guadagnare ben sei posizioni in un solo anno – commenta il Sindaco – non è roba di poco conto.

La strada imboccata sei anni fa è quella giusta ma è ancora lunga perché oltre ad avere la percentuale di crescita più alta ambiamo ad incrementare il numero complessivo dei turisti per avvicinarci maggiormente alle primissime posizioni. Nel 2015 abbiamo fatto un investimento importante in occasione di Expo Milano ed oggi ne raccogliamo i frutti. Le attività turistico – ricettive sono aumentate esponenzialmente e spesso registrano il tutto esaurito tanto che i turisti sono “costretti” ad appoggiarsi in strutture dei comuni limitrofi. Grazie al cioccolato naturalmente e alle tante iniziative che questa Amministrazione calendarizza lungo tutto il corso dell’anno. Oggi ci godiamo le celebrazioni ed il fatto che Modica sia entrata di diritto nei grandi circuiti turistici nazionali e internazionali ma non abbassiamo la guardia e anzi siamo pronti a rilanciare con tante altre iniziative in programma nei prossimi mesi”.