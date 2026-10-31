La tisana di semi di finocchio è uno dei rimedi casalinghi più usati contro la pancia gonfia, ma per l’Agenzia europea per i medicinali è un medicinale vegetale di uso tradizionale: le indicazioni si basano sull’impiego di lunga data, non su studi clinici che ne dimostrino l’efficacia. La monografia europea aggiornata nel 2024 fissa dosi precise, una durata massima e diverse esclusioni, a partire dai bambini sotto i 4 anni e dalle donne in gravidanza.

Il riferimento è la monografia del Comitato per i medicinali vegetali (Hmpc) dell’Ema, adottata nella revisione 1 il 31 gennaio 2024. Ne esistono due versioni quasi identiche: una per il finocchio amaro (Foeniculum vulgare var. vulgare) e una per il finocchio dolce (var. dulce). Riguardano entrambe i frutti essiccati della pianta, quelli che in cucina e in erboristeria si chiamano comunemente semi.

Per che cosa si usa secondo l’Ema

La monografia riconosce tre usi tradizionali. Il primo è il trattamento dei sintomi di disturbi gastrointestinali lievi di tipo spastico, compresi gonfiore e flatulenza. Il secondo riguarda i lievi spasmi legati al ciclo mestruale. Il terzo è l’uso come espettorante nella tosse da raffreddamento.

Uso tradizionale, secondo la direttiva europea 2004/24/CE, significa che un prodotto è in uso da almeno 30 anni, di cui almeno 15 nell’Unione europea, e che la sua sicurezza è ritenuta plausibile in base all’esperienza. Non vuol dire che l’efficacia sia stata provata: per il finocchio l’Ema non ha riconosciuto un «uso consolidato», la categoria riservata alle piante con dati clinici sufficienti. Con lo stesso metodo abbiamo esaminato l’echinacea per il raffreddore e il timo per la tosse.

Le dosi della tisana

Per adulti e ragazzi sopra i 12 anni la monografia indica 1,5 grammi di frutti in 250 millilitri di acqua bollente, lasciati in infusione per 15 minuti, tre volte al giorno: in tutto 4,5 grammi. La stessa dose vale per il gonfiore, per la tosse da raffreddamento e per i dolori mestruali lievi.

Per i bambini tra i 4 e i 12 anni la dose scende a 1 grammo in 100 millilitri di acqua bollente, sempre con 15 minuti di infusione e tre volte al giorno, e soltanto per gonfiore e tosse: sotto i 12 anni l’uso contro i dolori mestruali non è raccomandato. Nei bambini la tisana è prevista solo per sintomi lievi e passeggeri, per meno di una settimana.

Per adulti e adolescenti il limite è non oltre due settimane di assunzione. Se i sintomi peggiorano durante l’uso, o nei bambini non passano, l’indicazione è di rivolgersi al medico o a un operatore sanitario qualificato.

Neonati, gravidanza e allattamento

Sotto i 4 anni l’uso non è raccomandato per mancanza di dati adeguati. È un punto che riguarda molte famiglie, perché le tisane al finocchio vengono spesso proposte contro le coliche dei lattanti: la monografia europea non le prevede in questa fascia d’età. Ogni scelta per un neonato va presa con il pediatra.

Anche in gravidanza e allattamento l’uso è sconsigliato, perché la sicurezza non è stata stabilita. La monografia ricorda che il trans-anetolo, uno dei componenti aromatici del finocchio, passa nel latte materno, e che in uno studio su topi gravidi un estratto acquoso di semi ha mostrato effetti teratogeni legati alla dose. È un dato ottenuto sugli animali, che non si trasferisce automaticamente all’uomo, ma basta a indicare prudenza.

C’è poi la questione dell’estragolo, una sostanza presente nel finocchio che negli studi sui roditori si comporta come cancerogeno genotossico. Per questo l’Ema indica che nei bambini sotto i 12 anni l’assunzione giornaliera di estragolo resti sotto 1 microgrammo per chilo di peso corporeo, e nelle donne in gravidanza e in allattamento sotto 0,05 milligrammi al giorno. I bambini tra 4 e 12 anni non dovrebbero usare prodotti che superano questo valore, salvo una valutazione del rischio basata su dati di sicurezza adeguati.

Allergie, effetti indesiderati e interazioni

La tisana va evitata da chi è allergico alle Apiaceae, la famiglia del finocchio che comprende anice, carvi, sedano, coriandolo e aneto, oppure all’anetolo. È controindicata anche per chi è allergico al polline di artemisia, a causa della reattività crociata con il finocchio. Gli effetti indesiderati descritti sono reazioni allergiche che possono interessare la pelle o le vie respiratorie, con frequenza non nota.

La monografia non riporta interazioni con farmaci. Non equivale a una garanzia: chi assume medicinali in modo continuativo, chi è in gravidanza o allatta e chi vuole dare la tisana a un bambino dovrebbe sentire prima il medico o il farmacista.

Il finocchietto selvatico e la cucina siciliana

In Sicilia il finocchio è prima di tutto un ingrediente di cucina: il finocchietto selvatico raccolto nelle campagne entra, per esempio, nella pasta con le sarde. Le monografie dell’Ema però non riguardano la pianta raccolta nei campi, ma i frutti essiccati del finocchio amaro e del finocchio dolce, con qualità e dosaggio controllati.

Chi raccoglie piante spontanee deve essere sicuro di riconoscerle: alla stessa famiglia del finocchio appartengono specie molto tossiche come la cicuta. Nel dubbio è meglio rinunciare e acquistare semi di provenienza controllata in farmacia o in erboristeria.

Un gonfiore frequente, che dura nel tempo o compare insieme a dolore forte, febbre, perdita di peso o sangue nelle feci, va riferito al medico di famiglia: in questi casi la tisana non è la risposta.