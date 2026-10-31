Le scuole dell’infanzia paritarie possono ottenere dalla Regione Siciliana un contributo fino a 2.000 euro per ogni alunno con disabilità certificata o proveniente da famiglie in condizioni economiche disagiate ammesso gratuitamente per l’anno scolastico 2026-2027. A Vittoria il Comune ha pubblicato l’avviso il 30 ottobre e le scuole interessate dovranno presentare la domanda entro il 15 dicembre 2026.

L’intervento è previsto dall’articolo 7 della legge regionale 20 del 29 settembre 2016. L’importo massimo del contributo è stato fissato dal decreto assessoriale n. 3239 del 19 dicembre 2025. Le modalità operative sono contenute nella Circolare+0030+28.10.26 del Dipartimento regionale dell’Istruzione, firmata dal dirigente generale Vincenzo Cusumano e dal dirigente del Servizio Diritto allo studio Giuseppe Bono.

Chi può beneficiare del contributo

Il sostegno economico non viene erogato direttamente alle famiglie ma alle scuole che accolgono gratuitamente gli alunni aventi diritto. Ogni istituto deve pubblicare un proprio avviso e formare una graduatoria. La precedenza spetta agli alunni con disabilità certificata, ordinati in base all’Isee. Successivamente vengono ammessi gli alunni in disagiate condizioni economiche con un Isee non superiore a 12.058,82 euro.

Le famiglie interessate devono quindi presentare la richiesta alla scuola e non al Comune o alla Regione.

Il numero degli alunni finanziabili varia in base alle sezioni attive. Le scuole con una sola sezione possono ottenere il contributo per due alunni, a condizione che la sezione abbia almeno otto iscritti. Le scuole con più sezioni possono ottenere il contributo per due alunni per ciascuna sezione composta da almeno quindici iscritti. L’importo effettivamente riconosciuto resta comunque subordinato alle risorse disponibili nel bilancio regionale.

Le sei scuole paritarie di Vittoria

Nell’elenco regionale allegato alla circolare risultano sei scuole dell’infanzia paritarie nel territorio di Vittoria:

Bambi, via Palestro;

Divina Provvidenza, via Gaeta;

La Barchetta di Carta, via Salvatore Incardona;

Lo Scrigno Magico, strada Vittoria-Scoglitti;

San Giovanni, piazza Vittoria Colonna;

Gioiosa, via Magenta.

Documenti e scadenze

Entro il 15 dicembre 2026 la scuola deve trasmettere al Comune il modello P1, contenente l’autocertificazione relativa al numero delle sezioni e degli alunni, l’importo della retta, l’elenco dei genitori degli alunni ammessi e le coordinate bancarie per l’accredito del contributo.

Alla domanda devono essere allegati:

documento di identità del legale rappresentante;

graduatoria degli alunni ammessi;

attestazioni Isee;

certificazione prevista dalla legge 104 del 1992 per gli alunni con disabilità.

Ogni genitore deve inoltre sottoscrivere il modello P2 attestando di non avere versato somme alla scuola per la frequenza del figlio. Entro 30 giorni dal termine delle attività didattiche l’istituto dovrà inviare il modello P3, che certifica l’effettiva frequenza gratuita dell’alunno. Le istanze incomplete, prive di firma o presentate oltre i termini saranno escluse.

I moduli sono disponibili nella documentazione pubblicata dal Comune di Vittoria insieme all’avviso. Per chiarimenti il Servizio regionale Diritto allo studio è contattabile ai numeri 091 7074575 e 091 7074582.