Il deputato di Fratelli d’Italia Luca Cannata ha chiesto al Consorzio per le autostrade siciliane un calendario con le date di avvio dei lavori e di riapertura della circolazione sul viadotto Cassibile, lungo l’autostrada A18 Siracusa-Gela.

Cannata, vicepresidente della commissione Bilancio della Camera, ha detto di essersi attivato con i vertici della Regione per far inserire nella finanziaria regionale 5,5 milioni di euro destinati alla riqualificazione e alla riparazione urgente del viadotto. Ora, secondo il deputato, tocca al Cas trasformare quelle risorse in un cantiere.

«Le risorse sono state stanziate. Ora il CAS deve dare risposte: quando partono i lavori sul viadotto Cassibile? Quali ostacoli restano e cosa si sta facendo per superarli?», ha dichiarato Cannata in una nota diffusa venerdì 30 ottobre.

Il deputato colloca l’inizio dei problemi a gennaio 2025: «Dal gennaio 2025 il territorio fa i conti con questa emergenza. Pendolari, lavoratori, autotrasportatori e imprese sopportano disagi e limitazioni. Il loro tempo ha un valore e ogni ulteriore attesa ha un costo».

Al centro della richiesta ci sono le scadenze della gara. Secondo Cannata, il Consorzio aveva indicato l’avvio della gara entro luglio e l’affidamento entro novembre. «A che punto siamo? Quali scadenze sono state rispettate? Quando sarà consegnato il cantiere?», ha chiesto il parlamentare, che sollecita il Cas a rispondere pubblicamente.

Cannata chiede anche di valutare soluzioni tecniche per ridurre i tempi delle limitazioni: «Occorre ridurre ogni attesa evitabile e valutare tutte le soluzioni tecniche che consentano di anticipare il superamento delle limitazioni, nel pieno rispetto della sicurezza».

«Il finanziamento è stato ottenuto per risolvere un problema urgente. Ora il CAS faccia la propria parte, acceleri e dia risultati. La pazienza dei cittadini non può essere il metodo con cui si gestiscono le emergenze», ha concluso il deputato.