Una vincita da 20mila euro con il Gratta e Vinci «Maxi Miliardario New» è stata registrata a Pachino, in provincia di Siracusa. Il biglietto è stato acquistato nel punto vendita di via Regina Elena 12/A. La notizia della vincita è stata diffusa dall’agenzia specializzata Agipronews.

La stessa agenzia ha elaborato i dati sulla spesa per i giochi in Sicilia, cioè la differenza tra le somme giocate e le vincite. Nell’ultimo anno il totale regionale è rimasto stabile a 1,7 miliardi di euro, in linea con i dodici mesi precedenti.

In provincia di Siracusa il dato è in lieve calo. La spesa è passata da 146 milioni di euro nel 2024 a 144 milioni nel 2025, con una diminuzione dell’1,4%.