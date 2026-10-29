La Strada Comunale S. Antonio – Stazione Ibla resterà chiusa più a lungo del previsto. Il Comune di Ragusa ha prorogato lo stop al transito fino alle 20 del 21 novembre 2026, per consentire la prosecuzione dei lavori della Metroferrovia.
La chiusura riguarda il tratto tra via G. Di Quattro e la statale 194. Il divieto vale per veicoli, pedoni e animali. Lo stabilisce l’Ordinanza dirigenziale n. 782 del 27 ottobre 2026.
Il cantiere fa parte del progetto «Metroferrovia – Stazione Ibla – Opere di connessione al tessuto urbano». Gli interventi servono a collegare la stazione di Ibla con la rete stradale e il quartiere circostante.
Chi arriva in zona troverà la segnaletica temporanea a partire da via Risorgimento e nelle altre vie di accesso. I cartelli indicano le modifiche alla viabilità e i percorsi alternativi.
Sono previste anche disposizioni specifiche per gli autobus diretti a Ragusa Ibla e per chi deve raggiungere Giarratana e Monterosso Almo, che finora usava quel tratto per immettersi sulla statale 194.