Sei società e 119 partecipazioni ai campionati nazionali: è il bilancio del calcio in provincia di Ragusa secondo l’Atlante Storico del Calcio Italiano, la mappa interattiva che ricostruisce le squadre italiane dal 1929 alla stagione 2026-2027. Nel conto entrano Ragusa, Vittoria, Modica, Scicli, Comiso e Marina di Ragusa, cioè i club che hanno disputato almeno un campionato dalla Serie D in su.

Il progetto è firmato da Francesco Ippolito, ingegnere civile e giornalista, autore del volume ufficiale sulle maglie dell’Inter pubblicato con Giunti nel 2023. L’Atlante è gratuito, comprende oltre 1.500 società e per ogni stagione permette di scegliere una categoria, trovare le squadre sulla mappa e aprire le schede storiche con denominazioni, colori sociali, gironi, piazzamenti e punti.

Il Ragusa e la Serie C del 1977

La storia più lunga è quella del Ragusa, con 51 partecipazioni ai campionati nazionali. Gli azzurri vinsero il girone di Serie D nel 1976-1977 e giocarono la Serie C nel 1977-1978. Dopo la riforma dei campionati arrivò la Serie C2, ritrovata nei primi anni Duemila con la vittoria del girone di Serie D nel 2001-2002. In tutto l’Atlante conta una stagione in Serie C, sei in C2 e 44 in quarta e quinta serie, compresa quella in corso.

Nella classifica storica del progetto il Ragusa è 208° in Italia con 60 punti. Il punteggio assegna dieci punti a ogni stagione in Serie A, sette in B, quattro in C, due in C2 e uno in D. Non è una graduatoria ufficiale della Figc ma un’elaborazione dell’autore, pensata per confrontare la continuità delle società in epoche diverse.

«La storia calcistica di una città non può essere raccontata soltanto attraverso le promozioni o le stagioni più fortunate. Nel caso del Ragusa emerge soprattutto una lunga continuità nei campionati nazionali, costruita attraverso decenni di partecipazioni, cambiamenti e ritorni», ha detto Ippolito.

Vittoria e Modica tra i professionisti

Il Vittoria ha disputato 22 campionati nazionali. Raggiunse la Serie C2 alla fine degli anni Settanta e tornò tra i professionisti nel 2003-2004: quell’anno chiuse terzo nel girone C di C2 e fu promosso. Nel 2004-2005 giocò così la Serie C1, il livello più alto raggiunto dal club nel periodo considerato. In classifica è 347° con 29 punti.

Il Modica conta venti stagioni nazionali: due in Serie C2 e diciotto in quarta e quinta serie. Nel 2004-2005 i rossoblù vinsero il girone I di Serie D con 72 punti e l’anno dopo giocarono in C2. Nella stagione 2026-2027 sono di nuovo in Serie D.

L’Atlante ricostruisce anche il passaggio del 2007, quando il Comiso trasferì il proprio titolo sportivo a Vittoria: dall’unione con la Junior Vittoria nacque la formazione chiamata Città di Vittoria.

Scicli, Comiso e Marina di Ragusa

Lo Scicli ha giocato tredici campionati nazionali tra il 1976-1977 e il 1993-1994. Il risultato migliore è il secondo posto nel girone del Campionato Interregionale 1985-1986, con 38 punti. Il Comiso ha messo insieme undici partecipazioni tra il 1986 e il 2007, con un quarto posto nel girone L dell’Interregionale 1991-1992.

«Spesso una squadra viene ricordata soprattutto quando raggiunge la Serie B o la Serie A, ma per una comunità anche un secondo posto nel Campionato Interregionale poteva rappresentare un risultato eccezionale», ha spiegato l’autore.

La pagina più recente è quella del Marina di Ragusa, che ha disputato due campionati consecutivi di Serie D nel 2019-2020 e nel 2020-2021. Il portale è in continuo aggiornamento: gli appassionati possono inviare segnalazioni, documenti, fotografie e almanacchi. L’Atlante si consulta gratuitamente su atlantedelcalcio.it.