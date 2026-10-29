Per una debole emissione di cenere vulcanica dell’Etna, ancora in corso, è stato chiuso con effetto immediato il settore B1 dello spazio aereo del vulcano. Gli arrivi all’aeroporto di Catania sono limitati a un massimo di dieci ogni ora fino alle 21.
Le misure sono state confermate dalla Sac, la società che gestisce lo scalo etneo. A disporle è stato il Nucleo di Coordinamento Operativo, l’organismo che gestisce il traffico aereo e la sicurezza dello spazio aereo durante le emergenze eruttive dell’Etna.
Per la stessa emissione di cenere, il codice di allerta per l’aviazione sul vulcano è passato da arancione a rosso.
Nonostante la riduzione degli arrivi, la Sac riferisce che al momento non si registrano criticità nello scalo.