Circa 1.200 lavoratori di una ventina di aziende iblee associate a Sicindustria saranno sottoposti agli screening sanitari dell’Asp di Ragusa, che punta a completarli entro dicembre. Contando anche i familiari, il programma potrebbe arrivare a circa 4.000 persone.

È la prima applicazione sul territorio ibleo del protocollo d’intesa firmato a settembre dal presidente di Sicindustria, Luigi Rizzolo, con le Aziende sanitarie di Caltanissetta, Messina, Palermo e Ragusa. I numeri sono stati illustrati durante il Consiglio di delegazione di Sicindustria Ragusa, presieduto da Giorgio Cappello, al quale ha partecipato il direttore generale dell’Asp di Ragusa, Giuseppe Drago.

L’Azienda sanitaria sta già fissando gli appuntamenti nelle imprese che hanno aderito, anche con il proprio camper sanitario. I controlli si potranno svolgere nelle aziende, nelle sedi di Sicindustria o nelle strutture dell’Asp.

Quali controlli sono previsti

Il programma comprende screening oncologici per la prevenzione dei tumori della mammella, della cervice uterina e del colon-retto, oltre a controlli cardiovascolari e metabolici, campagne vaccinali e iniziative per promuovere corretti stili di vita.

Le attività sono rivolte ai lavoratori e ai familiari che rientrano nei criteri dei programmi sanitari regionali. Il coinvolgimento delle famiglie è il motivo per cui la platea potenziale sale dai 1.200 dipendenti a circa 4.000 persone.

«Portare la prevenzione nei luoghi di lavoro significa raggiungere più persone e favorire la diagnosi precoce», ha dichiarato Drago. Il direttore generale ha spiegato che il calendario delle attività è in via di definizione, con l’obiettivo di «completare i controlli programmati entro dicembre, garantendo percorsi appropriati e la piena tutela della riservatezza dei lavoratori».

Le adesioni delle imprese

Le aziende aderenti sono per ora una ventina, ma secondo Cappello il numero è destinato a crescere nelle prossime settimane. «Il Protocollo voluto dal presidente Rizzolo comincia a tradursi in risultati concreti per le persone e per le imprese», ha detto il presidente della delegazione iblea.

«Come delegazione territoriale, il nostro compito è trasformare l’accordo in servizi accessibili ai lavoratori e alle loro famiglie», ha aggiunto Cappello. Per il presidente di Sicindustria Ragusa la salute «incide sul benessere delle persone, sulla continuità delle attività produttive e sulla competitività complessiva del territorio».

Oltre agli appuntamenti nelle singole imprese, Drago ha annunciato che l’Asp sta organizzando le Giornate della prevenzione nei luoghi di lavoro.