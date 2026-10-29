Incidente stradale ieri sera nel Ragusano. Un’auto per cause in corso di accertamento si è ribaltata lungo la Ss 115 nei pressi di Vittoria, all’altezza del chilometro 287-288. Il conducente e il passeggero sono riusciti a uscire da soli dall’abitacolo e sono stati soccorsi dal 118: le loro condizioni non destano preoccupazione.

Si è trattato di un incidente autonomo, senza altri veicoli coinvolti: la Citroën grigia è finita capovolta al centro della carreggiata. A notarla, pochi minuti dopo, è stata una pattuglia dell’istituto di vigilanza «La Sicurezza» di Vittoria, di passaggio in quel tratto, che ha subito attivato i soccorsi.

Le guardie giurate hanno avvisato la propria sala operativa e sono scese dall’auto di servizio. Dopo aver verificato che nessuno fosse rimasto intrappolato, hanno trovato i due occupanti nelle vicinanze: entrambi lamentavano dolori. La centrale dell’istituto ha chiamato il Numero Unico di Emergenza 112, chiedendo un’ambulanza e l’intervento delle forze dell’ordine, anche per gestire il traffico in attesa del soccorso stradale.

Nel frattempo i vigilanti, aiutati da alcuni automobilisti che si erano fermati, hanno segnalato il pericolo ai mezzi in transito e li hanno invitati a rallentare per i numerosi detriti sull’asfalto.

Sul posto sono poi arrivati un’ambulanza del 118 e una pattuglia del Nucleo Radiomobile dei Carabinieri, che ha eseguito i rilievi e gli adempimenti di competenza.(Foto Assenza)