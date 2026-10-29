Un video mostra alcuni giovani che lasciano sul tetto di un furgone i contenitori di carta del cibo comprato in un fast food. La scena è stata ripresa nella zona alle spalle del quartiere Rinascita, a Vittoria. Il consigliere comunale Giuseppe Scuderi è intervenuto dopo la diffusione delle immagini e ha rivolto un appello ai genitori dei ragazzi.

«Si tratta di immagini che lasciano amareggiati – ha dichiarato Scuderi – perché mostrano un gesto che nulla ha a che vedere con la politica, con le amministrazioni comunali o con i governi. Qui siamo di fronte a un problema di educazione e di rispetto verso gli altri. Utilizzare il tetto di un furgoncino come se fosse un cestino per i rifiuti rappresenta un comportamento che dovrebbe fare riflettere tutti».

Secondo il consigliere, episodi come questo mostrano una crescente perdita del senso civico, soprattutto tra i più giovani. «Ogni volta che si parla di degrado urbano si cercano responsabilità nelle istituzioni – ha detto –. Possiamo aumentare i controlli, installare telecamere e prevedere sanzioni, ma non esiste ordinanza capace di sostituire l’educazione ricevuta in famiglia e il rispetto per il prossimo».

Scuderi si è poi rivolto direttamente alle famiglie dei ragazzi ripresi. «Mi auguro che i genitori possano riconoscere i propri figli e cogliere questa circostanza come un’occasione educativa. Non si tratta di alimentare una caccia alle streghe o di criminalizzare dei giovani per una bravata, ma di comprendere che anche un gesto apparentemente banale contribuisce ad alimentare quella cultura dell’inciviltà che tutti diciamo di voler combattere».

Per il consigliere il rispetto della città passa dai comportamenti quotidiani. «Vittoria ha bisogno di interventi e investimenti, ma ha bisogno anche di cittadini consapevoli. Il decoro urbano non dipende soltanto dalla pulizia delle strade ma anche dall’atteggiamento di ciascuno di noi».

Scuderi ha chiesto infine una riflessione collettiva: «Per costruire una città migliore servono certamente le istituzioni, ma servono soprattutto educazione, senso civico e rispetto delle regole. Sono valori che si insegnano prima di tutto in casa e che dovrebbero accompagnare ogni ragazzo nella crescita».