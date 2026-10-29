Una mattinata in piazza per conoscere da vicino le realtà locali e parlare di filiera corta. Il GAS Mazzarelli dà appuntamento a Marina di Ragusa sabato 31 ottobre, dalle 10 alle 14, in Piazza Duca degli Abruzzi.

L’iniziativa è promossa dal Gruppo d’Acquisto Solidale ed è pensata come una passeggiata tra le proposte del territorio, partendo dalle scelte di consumo di ogni giorno. Per gli organizzatori, sostenere l’economia locale significa anche conoscere chi lavora la terra e ridurre le distanze tra produzione e consumo.

L’appuntamento rientra nel percorso con cui il gruppo punta ad aprirsi alla comunità, ai giovani e alle associazioni del territorio. A guidarlo è la presidente Paola Nigito, che traccia un bilancio del suo mandato: «In questi tre anni di presidenza abbiamo lavorato per dare al G.A.S. Mazzarelli un volto nuovo, dinamico e aperto ai giovani, dimostrando che la sostenibilità non è un concetto astratto, ma una pratica quotidiana di cura verso la terra e verso gli altri».

Nigito lega la mattinata del 31 ottobre proprio a questa apertura. Andare in piazza, ha spiegato, significa «uscire dai propri confini per incontrare la gente, piantare semi di consapevolezza e ricordarci che la felicità e il benessere di una comunità nascono dalla capacità di sostenersi a vicenda». La presidente si rivolge anche alle altre associazioni del territorio: «Riteniamo che nessun cambiamento profondo possa avvenire nell’isolamento».

Quanto al gruppo, Nigito lo descrive come qualcosa di più di un punto di scambio di prodotti: «una vera e propria comunità viva, un laboratorio umano in cui ogni singolo individuo – dal piccolo produttore al consumatore consapevole – è un tassello fondamentale per la costruzione di un futuro più giusto e in armonia con l’ambiente».