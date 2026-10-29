Un corso di 30 ore su crisi d’impresa e sovraindebitamento parte venerdì 30 ottobre a Ragusa. Le lezioni si tengono nella sede dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, in via Nino Martoglio 5.

Il percorso è organizzato insieme all’Ordine degli avvocati di Ragusa e si svolge in sei giornate: 30 e 31 ottobre, 13, 14, 26 e 28 novembre 2026. È rivolto ai professionisti che si occupano di crisi d’impresa, insolvenza e sovraindebitamento.

Il presidente dell’Ordine, Michelangelo Aurnia, ha spiegato che il corso vale anche ai fini dell’iscrizione agli elenchi di settore: «Si tratta di un appuntamento di particolare rilevanza per la nostra categoria perché affronta materie che oggi rivestono un ruolo centrale nell’assistenza alle imprese e ai cittadini e permette ai professionisti del settore di acquisire i crediti necessari per la prima iscrizione quale gestore dell’Occ, nonché l’aggiornamento necessario per l’albo dei professionisti esperti in crisi d’impresa».

La prima giornata è dedicata all’Organismo di composizione della crisi (Occ), con lavori dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18. In programma ci sono questi temi:

l’incidenza del merito creditizio e della colpa;

la posizione del consumatore fideiussore e dell’imprenditore cessato o debitore misto;

le misure protettive anticipate e la moratoria biennale;

la responsabilità delle società fallibili e l’accesso alle procedure di sovraindebitamento;

la conservazione dell’abitazione principale del consumatore.

Relatori saranno Salvatore Barracca, referente Occ dei commercialisti di Ragusa ed ex presidente del Tribunale di Ragusa, il giudice del Tribunale di Ragusa Antonio Pianoforte e il dottore commercialista Giuseppe Cassarino. Modera Alessandro Raniolo, consigliere dell’Odcec di Ragusa con delega all’Occ.

Aurnia ha descritto così l’impostazione del corso: «Abbiamo voluto costruire un percorso formativo di alto livello coinvolgendo magistrati, avvocati e commercialisti con esperienza specifica nella materia. L’obiettivo è offrire ai partecipanti competenze immediatamente spendibili nell’attività professionale».

Anche la giornata di sabato 31 ottobre, dalle 9 alle 14, riguarda l’Organismo di composizione della crisi. Interverranno Barracca, il giudice del Tribunale di Ragusa Giovanni Giampiccolo, Raniolo e la dottoressa commercialista Monica Paino. La moderazione è affidata a Cassarino.