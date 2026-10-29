Iblea Acque S.p.A., gestore del servizio idrico in provincia di Ragusa, rende noto che, in attuazione della regolazione nazionale sulla morosità nel Servizio idrico integrato (Remsi) emanata da Arera, avvierà nel mese di novembre le procedure di riduzione della fornitura idrica per le utenze che risultano in persistente stato di morosità.
L’azienda si avvicina sempre più al quadro regolatorio nazionale, applicando un sistema che garantisce equità, correttezza contributiva e sostenibilità economico‑finanziaria del servizio.
Il principio è semplice e fondamentale: pagare tutti significa pagare meno, e permette di assicurare un servizio efficiente, stabile e adeguato agli standard richiesti.
La procedura Remsi, adottata da Arera, impone ai gestori del Servizio idrico integrato l’attivazione di misure progressive di gestione della morosità, tra cui la riduzione del flusso idrico e, nei casi previsti dalla normativa, la sospensione della fornitura. Si tratta di adempimenti obbligatori, non discrezionali, che interessano progressivamente l’intero territorio provinciale, ad eccezione del Comune di Vittoria, non gestito allo stato attuale.
Le attività di riduzione saranno eseguite da personale incaricato e prevedono l’apposizione di sigilli sui contatori.
Iblea Acque ribadisce il proprio impegno a garantire un servizio idrico efficiente, moderno e conforme alle normative vigenti. L’applicazione della procedura Remsi rappresenta un passaggio necessario per tutelare l’intera comunità e assicurare la sostenibilità economica del servizio idrico integrato provinciale a totale proprietà pubblica.