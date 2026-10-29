L’Asd Giarratana Volley affronta la prima trasferta della sua storia in Serie B maschile: sabato 31 ottobre alle 18 i rossoblù giocano a Santa Teresa di Riva contro una delle squadre partite meglio nel girone H.

Di fronte ci sarà la Farmacia Parisi Santa Teresa, che nelle prime due giornate ha conquistato cinque punti ed è nelle posizioni di vertice della classifica. Si gioca nella palestra comunale Bucalo. Il Giarratana arriva all’appuntamento con tre punti, frutto della vittoria all’esordio casalingo contro Gibellina. Alla prima giornata la squadra aveva osservato il turno di riposo.

Per la formazione guidata in panchina da Antonio Pappalardo ed Emanuele Campo è la seconda gara ufficiale della stagione, la prima lontano da casa. Il club disputa quest’anno per la prima volta il campionato nazionale di Serie B.

Il presidente Salvatore Pagano presenta così la sfida: «Affrontiamo una squadra di grande valore che sta dimostrando di avere tutte le carte in regola per recitare un ruolo importante nel campionato. Per noi sarà un test molto interessante, perché ci consentirà di misurarci lontano da casa e contro un avversario di alto livello». Pagano aggiunge che la squadra arriva alla trasferta «con entusiasmo dopo la bella vittoria ottenuta contro Gibellina, ma soprattutto con la consapevolezza che il campionato è appena iniziato».

Il presidente parla anche del percorso della società: «Questa Serie B rappresenta un traguardo storico per Giarratana e per tutto il nostro territorio. Vogliamo continuare a vivere questa esperienza con grande entusiasmo, sapendo che ogni gara è un’opportunità per crescere».

Ai giocatori Pagano chiede di ritrovare la concentrazione e la voglia di lottare mostrate all’esordio contro Gibellina: «Il risultato sarà il campo a deciderlo, ma siamo certi che la squadra saprà onorare al meglio questa trasferta».