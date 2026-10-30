All’aeroporto Vincenzo Bellini di Catania decadono le limitazioni ai voli: l’avviso per l’aviazione sull’Etna è sceso ad arancione e lo scalo torna pienamente operativo.
Il provvedimento arriva dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), che emette il Vona, il Volcano observatory notice for aviation, cioè il bollettino sull’attività del vulcano destinato al traffico aereo.
Secondo l’Ingv, l’abbassamento del livello si deve alla presenza trascurabile e discontinua di cenere lavica e all’assenza di una nube eruttiva.
L’arancione è il terzo livello su una scala di quattro. Con il passaggio decadono le restrizioni che erano state disposte per lo scalo internazionale e che fissavano un tetto agli atterraggi orari.
L’attività eruttiva dell’Etna resta sotto osservazione dell’Osservatorio etneo di Catania, la sezione dell’Ingv che monitora il vulcano.