Il termine per partecipare al primo concorso straordinario per 400 allievi marescialli dell’Arma dei Carabinieri riservato ai laureati è stato prorogato. Le domande si possono presentare fino a lunedì 9 novembre 2026. La scadenza fissata all’inizio era venerdì 30 ottobre.

L’Arma ha spiegato di aver spostato la data per consentire la partecipazione più ampia possibile, anche a chi ha saputo del bando solo di recente. Il concorso si rivolge ai giovani laureati delle aree umanistica, scientifica, sanitaria e forestale.

La domanda si presenta esclusivamente online, sul sito dell’Arma dei Carabinieri, nell’area concorsi, seguendo la procedura indicata per questo bando.

Possono partecipare i cittadini italiani che hanno conseguito una delle lauree elencate nella tabella A allegata al bando. Gli altri requisiti sono due: non aver superato il giorno del compimento del 28° anno di età e godere dei diritti civili e politici.

Chi si candida affronta una selezione in più fasi. Si comincia con un’eventuale prova preliminare, seguita da una prova scritta di lingua italiana o tedesca. Poi ci sono la prova di efficienza fisica, gli accertamenti psico-fisici e attitudinali e la prova orale. L’ultimo passaggio è la valutazione dei titoli di merito.