Il Cimitero Comunale di Santa Croce Camerina resterà aperto con orario continuato dalle 7 alle 17:30 da sabato 31 ottobre a lunedì 2 novembre. Nei giorni di Ognissanti e della Commemorazione dei Defunti un bus navetta gratuito collegherà via Caucana con l’ingresso del cimitero.

Il piano è stato predisposto dall’Amministrazione comunale per evitare sovraffollamenti durante le visite e per gestire meglio viabilità, sicurezza e accessibilità. L’orario prolungato vale per tre giorni consecutivi: chi vuole fare visita ai propri cari potrà entrare senza interruzioni, dalla mattina presto fino al tardo pomeriggio.

La navetta sarà attiva domenica 1 e lunedì 2 novembre in due fasce orarie. Al mattino le corse sono previste dalle 9 alle 12:30, al pomeriggio dalle 15 alle 17. Il servizio è gratuito e porta direttamente da via Caucana all’ingresso del cimitero.

Con il collegamento il Comune punta a ridurre il traffico delle auto lungo le strade che conducono al cimitero, a proteggere i pedoni e ad aiutare in particolare gli anziani e le persone con mobilità ridotta. L’Amministrazione ha invitato i cittadini a usare il trasporto gratuito, per rendere più fluida e ordinata la circolazione in tutta la zona.

C’è una differenza di orario da tenere presente: il servizio pomeridiano della navetta termina alle 17, mentre i cancelli del cimitero chiuderanno alle 17:30. Sabato 31 ottobre il cimitero osserverà lo stesso orario continuato, ma il collegamento da via Caucana è previsto soltanto per domenica e lunedì.