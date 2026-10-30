Un 22enne di Chiaramonte Gulfi è stato arrestato dai carabinieri. Tra la sua camera da letto e l’auto che usava sono stati trovati quasi 300 grammi di hashish, un grammo di cocaina e banconote false per 1.000 euro.

Il giovane è gravemente indiziato di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio e di possesso di banconote falsificate. È ai arresti domiciliari nella propria abitazione, a disposizione dell’autorità giudiziaria di Ragusa. Sarà il giudice a valutarne l’eventuale responsabilità nel contraddittorio tra le parti previsto dalla legge.

La perquisizione è avvenuta in contrada Piano Grillo, durante un servizio mirato contro lo spaccio. L’hanno condotta i militari della Stazione di Chiaramonte Gulfi e della Compagnia di Vittoria, con il supporto del Nucleo Cinofili Carabinieri di Nicolosi. A individuare lo stupefacente è stato il fiuto di Ciro, un labrador dell’unità cinofila.

La droga era già divisa in 60 involucri, avvolti in cellophane e carta stagnola e pronti per la vendita. Secondo la stima dei carabinieri, al dettaglio avrebbe potuto fruttare fino a 3.000 euro.

Nell’auto i militari hanno trovato anche uno zainetto nascosto sotto il sedile del passeggero. All’interno c’erano numerose banconote false da 50, 20 e 10 euro, per un totale di 1.000 euro, che sono state sequestrate.