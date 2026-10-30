AVIS Modica organizza una giornata gratuita di formazione per i docenti del territorio: sabato 7 novembre insegnanti e associazione progetteranno insieme il percorso sul dono e sul benessere che arriverà nelle classi. L’appuntamento è dalle 9 alle 17.30 all’Oratorio Salesiano di Modica Alta.

A guidare i lavori sarà Luigi Santapaga, formatore dal 1989 e fondatore di Forma Mentis, che in Italia e all’estero ha tenuto centinaia di corsi su comunicazione, leadership e lavoro in team. La partecipazione non ha costi ed è riservata esclusivamente agli insegnanti.

La giornata è aperta ai docenti delle quinte classi della primaria, delle terze della secondaria di primo grado e delle quarte della secondaria di secondo grado, oltre ai docenti referenti.

L’idea è partita dagli stessi insegnanti. Durante la verifica conclusiva del progetto che AVIS aveva proposto alle scuole lo scorso anno, i docenti hanno chiesto di non limitarsi ad accogliere la proposta dell’associazione ma di costruirla insieme. AVIS Modica ha raccolto la richiesta e ha organizzato un momento di coprogettazione.

«Crediamo che i valori del dono e della solidarietà arrivino davvero ai ragazzi quando sono gli insegnanti a farli propri e a tradurli nel linguaggio della loro classe», ha dichiarato il direttivo di AVIS Modica. «Per questo abbiamo voluto offrire ai docenti una giornata di formazione vera, con strumenti concreti di lavoro in team. Vogliamo costruire il progetto con la scuola, non per la scuola».

Il corso avrà un taglio interattivo. In apertura verranno presentati gli obiettivi del progetto, poi si lavorerà sulle strategie per il lavoro in team e sulle dinamiche e i comportamenti che lo caratterizzano. Nell’ultima parte sono previste attività pratiche di progettazione, in cui prenderanno forma le idee per la «festa sociale», il momento conclusivo del percorso.

L’associazione ha chiesto ai dirigenti scolastici di diffondere l’invito tra i docenti delle classi coinvolte.